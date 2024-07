Oroscopo, agosto fortunato ma solo per 2 segni | ‘Arriva l’ora del riscatto’: addio problemi in un battibaleno

L’oroscopo ad agosto farà brillare gli occhi a due segni in particolare. Verifica se uno di questi è il tuo o quello del tuo partner.

Finalmente, dopo tanti mesi faticosi, 2 dei 12 segni zodiacali potranno lasciarsi alle spalle preoccupazioni e fatica e godersi l’estate. Per loro comincerà un periodo prospero ricco di belle notizie e eventi piacevoli che li aiuteranno a dimenticare gli impegni lavorativi e le tensioni sentimentali dei primi mesi del 2024.

Il cielo di agosto offrirà tanti stimoli per via del passaggio della Luna e per l’allineamento di diversi pianeti che sembrano essersi dati appuntamento alla fine del prossimo mese.

Sarà di certo un momento fortunato, secondo l’oroscopo, per questi due segni zodiacali, che avranno dalla loro parte il favore delle stelle. Scopriamo che cosa accadrà nel cielo di agosto e i pronostici degli esperti di astrologia per il mese più bollente dell’anno.

Oroscopo, il cielo del prossimo mese secondo gli astrologi

A quanto pare, il mese di agosto sarà bollente. “Questa non è una novità” diranno in tanti, ma sarà ancor più rovente per alcuni dei segni zodiacali. I fortunati dell’oroscopo vivranno così tanti eventi positivi da non annoiarsi mai. Scopriamo che cosa hanno predetto gli esperti di astrologia, che studiano i movimenti dei corpi celesti e la loro influenza sulla vita terrena.

Prima di rivelare quali sono i due segni zodiacali baciati dalla dea bendata, ci teniamo a permettere sin da ora che Venere favorirà un segno in particolare e che gli eventi astrologici saranno determinati dall’allineamento di 6 pianeti, che si incontreranno nel cielo alla fine del mese di agosto. Si sono dati appuntamento il 28 agosto, mentre il giorno 4 assisteremo alla Luna Nuova.

I due segni fortunati di agosto 2024

Il cielo del mese di agosto sarà dominato dal pianeta Saturno, che nella notte tra il 20 e il 21 agosto, attorno alle ore 5, sarà coperto dalla Luna. Una splendente Luna Nuova il 4 agosto 2024 entrerà nel segno del Leone, dispensando fortuna e facendo da talismano a tutti i nati sotto questo segno di fuoco, che festeggiano il loro compleanno proprio tra il 23 luglio e il 22 agosto.

In cielo si allineeranno Mercurio, Marte, Giove, Urano, Nettuno e Saturno. Giove entrerà in Gemelli, portando prosperità, forza, crescita e buona sorte. I nati sotto il segno del doppio avranno dalla loro anche il pianeta dell’amore, cioè Venere, e potranno fare incontri romantici inaspettati, e trascorrere indimenticabili momenti a due. Dunque saranno proprio Gemelli e Leone i benedetti dalle stelle di agosto 2024.