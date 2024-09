Oroscopo amore, l’anima gemella si sta per rivelare | Per questo segno c’è la gioia dietro l’angolo

Gli esperti dell’oroscopo non hanno dubbi: è solo questo il segno zodiacale che sta per vivere una storia d’amore da sogno.

Chi l’ha detto che la stagione dell’amore è soltanto la primavera? A quanto pare, gli astrologi hanno previsto romantiche novità in arrivo per alcuni dei segni zodiacali.

In particolar modo uno dei dodici segni vivrà momenti di grande intesa con il partner, o avrà addirittura l’opportunità di conoscere persone nuove, per le quali perdere la testa.

Scopri subito se si tratta proprio del tuo, o di quello della tua dolce metà. Potresti restare sorpreso: forse, finalmente, il vero amore sta per bussare alla tua porta.

Oroscopo, novità sentimentali per un segno zodiacale in particolare

Siamo giunti alla fine del mese di settembre e ci troviamo il periodo dell’anno che segna l’ingresso dell’autunno. Si tratta di un momento magico, fatto di passeggiate tra la natura, che dona splendidi scorci dai toni caldi della terra, foglie secche, raggi di sole mite e il primo fresco che concilia gli abbracci. Ora si ha più voglia di trascorrere il tempo libero nell’intimità di casa o sorseggiando un calice di vino rosso. Insomma, anche se la stagione dell’amore per antonomasia è la primavera, legata al risveglio dei richiami primordiali della natura, di certo l’autunno non è da sottovalutare. Anzi, in particolar modo, stando al parere degli esperti di astrologia, per un segno zodiacale sta per arrivare un periodo fatto di nuovi incontri.

Le previsioni dell’oroscopo parlano chiaro: all’orizzonte si intravedono già momenti di passione travolgente e una ritrovata armonia di coppia. Scopri se si tratta proprio del tuo segno zodiacale, o, ancor meglio, di quello del tuo partner.

Il segno più fortunato in amore

A quanto pare, il segno zodiacale che riceverà, più di ogni altro segno, generosi baci dalla dea bendata e che sarà fortunato come non mai in amore è l’ariete, che contraddistingue i nati dell’ultima decade di marzo e delle prime due decadi di aprile. La sfera dei sentimenti sarà favorita dai movimenti astrali che caratterizzeranno il cielo di ottobre 2024.

Si tratta di un segno all’apparenza razionale e capriccioso ma in realtà dolce e sentimentale, e sarà proprio questo il lato inedito e romantico che verrà fuori nelle prossime settimane. I nati dell’ariete si possono preparare già a scaldare il cuore, grazie al buon influsso del pianeta Venere. Per loro ci saranno giornate a due indimenticabili, proposte inaspettate accompagnate da importanti dichiarazioni da batticuore.