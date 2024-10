Oroscopo autunno, amore e lavoro in crollo per 3 segni | Fino a dicembre soltanto problemi

Se il tuo è uno di questi tre segni tieni duro e preparati ad affrontare il peggio: brutte notizie in arrivo dagli esperti dell’oroscopo.

Gli esperti di astrologia hanno già messo nero su bianco tutte le previsioni per l’autunno: controlla che cosa ti aspetta secondo l’oroscopo.

L’oroscopo dell’autunno promette bene per alcuni segni zodiacali ma per tre in particolare sembra andare tutto storto. Scopri subito se il tuo è proprio uno di questi.

Gli affari di cuore e le questioni professionali troveranno degli ostacoli per chi nel corso di questa stagione non gode del favore delle stelle. Purtroppo nonostante l’impegno profumo, Amore e lavoro non andranno come sperato.

Oroscopo, autunno complicato per questi tre segni zodiacali

Gli eventi astrologici previsti nei prossimi mesi determineranno un cielo ricco di movimenti planetari importanti, che saranno forieri di entusiasmanti novità per alcuni e di brutte notizie per altri. Purtroppo non tutti i segni zodiacali riusciranno a trarre giovamento dal passaggio di alcuni pianeti e per loro la sfera dei sentimenti sarà un terreno di scontro.

Altri segni zodiacali invece saranno osteggiati dagli astri per tutto ciò che concerne i guadagni, la realizzazione professionale e la possibilità di fare carriera. Dunque per arrivare preparati e non mollare di fronte al primo ostacolo, conviene scoprire sin da adesso quali saranno i tre segni zodiacali meno fortunati in amore e lavoro di questo autunno 2024.

I meno fortunati dal punto di vista professionale e sentimentale

La lista dei segni zodiacali meno fortunati dell’autunno 2024 comincia con la vergine. Il lavoro conoscerà una battuta d’arresto, che potrà concretizzarsi nella fine di una collaborazione che andava avanti da tempo oppure in un mancato accordo in cui si era investito parecchio. Si potrà trattare di un aumento di stipendio sui cui si era certi di poter contare, e che invece salterà oppure nell’arrivo di un collega determinato a mettere zizzania. Quel che è certo è che non sarà un momento d’oro per la sfera lavorativa del segno della vergine.

L’ariete e il toro invece saranno più impegnati del solito e il lavoro assorbirà gran parte delle loro energie, sottraendole inevitabilmente al piano dei sentimenti. Dunque saranno costretti a mettere da parte, per un po’ di tempo, affari di cuore, appuntamenti romantici. Chi vive una vita a due dovrà cercare di dedicarsi alla coppia con più impegno del solito, per evitare di compromettere la sua relazione.