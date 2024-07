Oroscopo, dal prossimo mese iniziano i guai: 3 segni rischiano di perdere tutto | Amore e lavoro ai minimi storici

Purtroppo per questi tre segni zodiacali l’oroscopo non promette nulla di buono: novità poco piacevoli in arrivo.

Dovranno necessariamente attendere tempi migliori. Le stelle non hanno nulla di buono in riserbo per loro. Scopri chi sono i meno fortunati del cielo di agosto 2024.

Verifica che tra i tre segni in questione non ci sia il tuo, né quello del tuo partner, altrimenti è meglio evitare passi falsi durante le settimane a venire.

Dopo le ferie dovranno fare i conti con sorprese inaspettate ma non del tutto gradite: ecco chi sono e come sarà la loro situazione astrale del prossimo mese.

Oroscopo, i tre segni zodiacali meno fortunati del prossimo mese

La dea bendata elargirà buona sorte? Chi saranno i baciati dalla fortuna nel mese più rovente dell’anno? Gli astrologi hanno già tutte le risposte. Il periodo più caldo, in tutti i sensi, sarà bello per parecchio ma non per tutti. Purtroppo anche l’agognata estate non filerà liscia per tutti.

Il cielo d’agosto sarà pieno di stelle per alcuni e per altri invece si rivelerà burrascoso. Per questi ultimi leggere i pronostici dell’oroscopo non sarà sempre piacevole. In particolare, per 3 dei 12 segni zodiacali la bella stagione non si concluderà nel migliore dei modi. Coloro che desidereranno risposte in amore forse non le riceveranno, per ora. Chi invece sognerà svolte economiche e finanziarie potrà rimanere deluso perché, per il momento, tarderanno ad arrivare. Scopriamo chi dovrà avere pazienza e aspettare che arrivi la fine di settembre 2024.

Chi sarà penalizzato secondo i pronostici del cielo d’agosto 2024

Il segno del cancro, quello del sagittario e quello del leone purtroppo non godranno del favore delle stelle. In particolare i nati di agosto, di novembre e di luglio purtroppo non saranno favoriti dai momenti astrali. I sagittario che odiano la monotonia potrebbero non riuscire a combatterla perché alcuni piani forse salteranno. Tutti e tre i segni zodiacali appena citati avranno il pianeta Giove a sfavore e Venere in opposizione, Inoltre. il passaggio di Marte in acquario non darà loro una mano né negli affari né in amore. Insomma, non è il caso di scoraggiarsi ma è il momento di avere pazienza.

La fortuna, si sa, è una ruota che gira e prima o poi passerà anche dalla loro parte. Intanto, il suggerimento che arriva dagli esperti che studiano l’astrologia è di rimandare accordi e trattative. Tenere a freno la lingua nelle eventuali liti con il partner. Mettere momentaneamente in stand by tutto ciò che concerne il lavoro e che non è davvero urgente.