Oroscopo di fine estate, chiusura col botto per questi 4 segni | ‘Solo notizie positive’: ecco chi sono

Scopri che cosa hanno in serbo per te le stelle di settembre: ecco le previsioni dell’oroscopo di fine estate.

A quanto pare il pianeta della guerra entrerà in Cancro e altri pianeti sono pronti a influenzare gli eventi dei diversi segni zodiacali.

Il merito è tutto di Giove, di Marte e Di Mercurio: ecco che cosa sta per accadere nel cielo di settembre. Vediamo dunque che cosa comporterà questo passaggio astrale e quali saranno gli altri eventi astrologici di settembre: purtroppo solo alcuni potranno godere del favore delle stelle.

Scopriamo quali saranno i segni più fortunati dell’oroscopo di fine estate e che cosa hanno previsto per loro gli esperti di astrologia. Sono in arrivo tante belle novità e una valanga di ottime notizie.

Oroscopo di fine estate, i favoriti dalle stelle

Chi l’ha detto che l’estate è finita e che gli eventi più belli sono ormai alle spalle? Non saranno solo i ricordi di splendide serate all’aria aperta, viaggi, relax, di spensierate giornate trascorse tra mare e sole e l’immagine dell’abbronzatura, che va sparendo, a occupare i pensieri dei segni più fortunati del prossime mese, per loro ci sarà spazio anche per belle notizie e per parecchie idee stimolanti, da concretizzare entro la fine dell’estate.

la Luna Nuova entrerà nel segno zodiacale della Vergine il giorno 3 settembre e la luna piena sarà in Pesci a partire dal 18. In questo quadro astrale, purtroppo, solo quattro segni in particolare riusciranno a chiudere positivamente il loro personale bilancio dell’estate 2024 e il merito è tutto dei pianeti che giocheranno a loro favore nel corso delle prossime settimane. Scopriamo dunque che cosa accadrà a settembre e l’oroscopo di fine estate.

I 4 segni zodiacali più fortunati dell’estate

Marte rappresenta da sempre l’azione, ed entrando nel segno del cancro, darà ai nati di luglio e di fine giugno l’impulso ad agire per cambiare, finalmente, quello che non funziona. Oltre a i nati sotto il segno zodiacale del cancro, saranno favorito anche i leone, che si toglierà la maschera, dichiarando i propri sentimenti per lasciarsi andare alle gioie dell’amore.

Inoltre sarà un momento molto propizio per i nati sotto il segno della vergine, che ritroveranno la voglia di fare e l’entusiasmo perso prima della pausa estiva. Infine ringrazierà gli astri il sagittario, che riceverà ottime notizie sul fronte professionale, ambito importantissimo per questo segno zodiacale. per questi quattro segni zodiacali l’oroscopo di fine estate dunque promette bene e pare proprio che per loro il meglio debba ancora venire.