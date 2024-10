Oroscopo di Halloween, serata horror per questo segno | Una brutta notizia ti farà piangere

Spera che non si tratti proprio del tuo segno, altrimenti dovrai prepararti ad un halloween più spaventoso del solito.

Il mese di ottobre non si concluderà nel modo sperato e potrebbe accedere qualcosa di inaspettato.

Chi si sta preparando alla notte delle streghe forse resterà un po’ deluso. Altro che fantasmi e zucche: a terrorizzare di più ora sono le previsioni astrologiche.

Uno dei 12 segni zodiacali non avrà dalla sua il favore delle stelle e questo porterà un po’ di scompiglio.

I giorni tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2024 saranno contrassegnati da eventi astrali e passaggi planetari che non risparmieranno nessuno, ma sarà in particolar modo un segno a pagarne le conseguenze.

Oroscopo di Halloween, forti brividi per uno dei 12 segni zodiacali

La festa di Halloween orami è entrata a far parte delle ricorrenze da segnare sul calendario anche in Italia. Fino a qualche decennio fa non era annoverata tra le tradizioni del Bel Paese ma con la diffusione di contenuti televisivi di origine anglosassone, anche gli italiani hanno cominciato a voler celebrare la festa del 31 ottobre. Tra chi cerca la maschera perfetta e chi ha già pronto il proprio travestimento spaventoso già da tempo, tutti si preparano alla notte delle streghe.

Tra zucche, spettri, teschi e costumi da fantasma, chiunque si augura di poter godere del brivido e del divertimento di un’occasione speciale. Beh, a quanto pare, per qualcuno sarà davvero unica. Anzi, farà più spavento che mai. Il merito è dei movimento planetari. In altre parole le stelle sembrano pronte a illuminare la vigilia di ognissanti ma l’oroscopo di Halloween non sarà benevolo con tutti. Uno dei 12 segni zodiacali forse vivrà davvero una notte da brividi. Scopri qual è e se si tratta proprio del tuo!

Le stelle renderanno ancor più spaventosa la vigilia di Ognissanti

Tra sacro e profano, quella di Halloween è una festa magica ma qualcuno arriverà a sperare che possa passare prima possibile. L’oroscopo di Halloween non avrà pietà per il segno più calmo dello zodiaco. Si tratta di un segno d’aria abituato ad avere pazienza: la bilancia. A quanto pare dovrà averne ancora di più tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2024. Il motivo? Impegni lavorativi imprevisti, responsabilità e stress si accompagneranno a discussioni in famiglia o con il partner.

Il dialogo sarà più complicato del solito e tutto questo quadro astrale richiederà equilibrio e forza. Contrastare la stanchezza e stemperare gli attriti con gli altri potrà essere pesante. Poi però tornerà il sereno, basta saper stringere i denti. In bocca al lupo!