Oroscopo di settembre, tutta la fortuna va a questi due segni | Per tutti gli altri restano le briciole

Buone notizie per questi due segni zodiacali: l’oroscopo di settembre 2024 gli regalerà tante belle sorprese.

Se siete curiosi di scoprire che cosa accadrà il prossimo mese, eccovi accontentati: gli esperti di astrologia hanno già messo nero su bianco tutte le previsioni di settembre.

I pronostici faranno felici sono alcuni dei segni zodiacali. Tutti gli altri, purtroppo, dovranno aspettare tempi migliori.

L’oroscopo di settembre fa presagire ottimi eventi per coloro che avranno dalla loro parte il favore degli astri: ecco chi saranno i fortunati delle prossime settimane.

Oroscopo di settembre 2024, i due segni fortunati del mese

L’estate sta per finire e per tanto il periodo di settembre adesso è quello più atteso. Sono in tanti infatti, a sperare che la bella stagione possa regalare ancora buone notizie, eventi positivi e tante gradite sorprese. Il sole è ancora caldo e le giornate trascorse tra relax, mare e sogni di fine estate non sono finiti. La buona sorte dipenderà dai movimenti astrali, che si verificheranno nel corso delle prossime settimane.

Purtroppo non tutti saranno baciati dalla dea bendata. La verità è la fortuna elargirà i suoi doni soltanto a due dei 12 segni zodiacali. Per tutti gli altri, purtroppo, c’è ancora da attendere. Non è arrivato il loro momento fortunato. Scopriamo dunque chi sono questi due segni che potranno beneficiare dell’influsso radioso delle stelle e che cosa sta per accadere, secondo i pronostici degli esperti di astrologia.

Chi sarà baciato dalla dea bendata

Il 18 settembre un evento astrologico cambierà gli equilibri del cielo di fine estate. Si tratta dell’eclissi lunare in Pesci. Le conseguenze saranno una maggiore introspezione e una maggiore fiducia nelle emozioni e nell’intuito personale. I passaggi astrali di settembre 2024 influenzeranno positivamente due segni zodiacali.

I segni fortunati dell’oroscopo di settembre 2024 saranno, in particolar modo, il leone e l’ariete. A quanto pare, proprio i nati sotto il segno di fuoco per eccellenza, nelle prossime settimane saranno investiti da un’ondata di eventi positivi e da una spinta ad agire, che gli consentirà di realizzare i propri sogni e perfino di veder sparire pian piano, le preoccupazioni del passato. Anche i nati sotto il segno dell’ariete avranno dalla loro parte il favore degli astri. A quanto pare, riusciranno finalmente a raccogliere i frutti di quanto seminato e a godersi al meglio sia la vita di coppia, che le tante attese soddisfazioni nell’ambito professionale. Anche la salute sia per il leone che per gli ariete sarà al massimo.