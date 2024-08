Oroscopo, dopo Ferragosto una brutta notizia | ‘Separazione in vista’: questo segno si prepara al peggio

Altro che estate romantica: l’oroscopo della seconda metà di agosto, per questo segno zodiacale, non prevede nulla di buono.

Se avete in mente incontri di coppia, piacevoli serate a lume di candela, o di andare a guardare le stelle assieme al vostro lui o alla vostra lei, prima leggete che cosa hanno previsto gli esperti di astrologia.

Le prossime settimane, purtroppo, saranno all’insegna di forti tensioni per uno dei dodici segni zodiacali. L’amore non sarà alle stelle. Ecco di chi si tratta.

Scopriamo che cosa hanno in serbo le stelle del cielo di metà agosto. A quanto pare, la seconda parte del mese più rovente dell’estate per qualcuno potrebbe essere la più complicata: l’oroscopo riserva eventi inaspettati.

Oroscopo, l’amore per qualcuno sarà molto complicato dopo Ferragosto

Siamo nel pieno dell’estate e ormai la maggior parte delle persone è a godersi le ferie tra mare, passeggiate in città o in montagna, piccole e grandi vacanze o viaggi. Tutti, sotto sotto, sperano di incontrare l’anima gemella in vacanza o di vivere momenti di complicità con la propria metà. L’oroscopo però non prevede rose e fiori per tutti.

Qualcuno in particolare si troverà a dover affrontare litigi piccoli e grandi, incomprensioni, stanchezza, mancanza di sintonia, e poca reciprocità. Saranno soprattutto le scelte affrettate e la poca pazienza verso il partner, unite all’incapacità di tenere a freno la lingua durante le liti, a creare i presupposti per rotture impreviste e allontanamenti. In altre parole non si preannuncia nulla di buono per uno dei segni zodiacali. Vediamo di chi si tratta e che cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.

Il segno meno fortunato in ambito sentimentale

Purtroppo a dover fare i conti con Venere avverso e con Mercurio a sfavore sarà il segno del Leone, ovvero il segno che contraddistingue tutti i nati tra l’ultima decade del mese di luglio e le prime due decadi del mese di agosto. A quanto pare proprio dopo il loro compleanno gli astri infonderanno sui nati del Leone un’incapacità di comunicare con il partner. A questo si uniranno dubbi, insicurezze che metteranno alla prova anche le storie d’amore di vecchia data.

A farne le conseguenze potranno essere rapporti sentimentali ormai logori come anche filrt appena cominciati. Sia chi le relazioni rodate che le nuove esperienze non potranno andare a gonfie vele, ma le coppie che supereranno la tempesta, ne usciranno più forti di prima. Abbiate fede, il sole dell’amore tornerà a illuminare la sfera sentimentale dei Leone.