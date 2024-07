Oroscopo, ecco il segno più fortunato del mese | ‘Quello che tocchi diventa oro’: preparati a un periodo magico

Se sei di questo segno zodiacale, ritieniti fortunatissimo. Le stelle saranno dalla tua parte: ecco l’oroscopo dell’estate 2024.

Solo uno dei 12 segni potrà davvero dirsi baciato e benvoluto dalla dea bendata, al punto tale da sembrare come Re Mida e da far invidia ad amici, famiglia, colleghi e perfino al partner.

Gli ultimi sette mesi sono stati in discesa per lui ma i prossimi regaleranno le gioie più grandi e le sorprese più inaspettate.

Ecco chi sarà favorito dai movimenti astrali dei prossimi mesi, e chi invece si dovrà accontentare e dovrà avere pazienza, aspettando tempi migliori.

Oroscopo, il segno fortunato dell’estate 2024

La fortuna nei mesi dell’estate del 2024 sarà tutta nelle mani di un solo segno zodiacale. Gli esperti di astrologia non hanno dubbi, e sono stati chiari. A dire la verità è dall’inizio dell’anno che ritengono che sia il più benvoluto dagli astri, ma l’allineamento dei pianeti di luglio, e gli eventi previsti nel cielo ad agosto accresceranno ancor di più il favore delle stelle, e lo renderanno un autentico Re Mida, che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Attenzione però, non si tratta solo di avere buona sorte nelle finanze o nel lavoro. La sua sarà una fortuna a 360 gradi.

Il segno zodiacale che avrà maggiore successo di tutti gli altri nel corso dei prossimi mesi, e in particolare nel corso dell’estate, sarà il “benedetto” dall’oroscopo. Scopriamo di quale segno zodiacale si tratta, e quali sono le sorprese che le stelle hanno in serbo per lui.

Il più benvoluto dalle stelle nei prossimi mesi

Il segno zodiacale più fortunato dell’anno e in particolar modo dei prossimi mesi del 2024 sarà quello del Sagittario, che contraddistingue i nati dal 22 novembre e il 21 dicembre. Il Sagittario ha dalla sua il fatto di essere razionale, non è una persona con la testa tra le nuvole ma con i piedi per terra. Tuttavia il Sagittario, proprio come tutti gli altri segni zodiacali, presenta anche qualche difetto. Ogni tanto non riesce a tenere a freno la lingua, e rischia di ferire gli altri, oppure, data la sua estrema curiosità e vivacità, fa passi troppo lunghi rispetto alla propria gamba, pur di non rinunciare a nessuna sfida.

Tutte queste caratteristiche però scompariranno, o saranno mitigate, nei mesi prossimi dai positivi influssi degli astri, che permetteranno ai nati sotto il segno zodiacale del Sagittario di affrontare le situazioni sempre nel migliore dei modi, dando il meglio di sé e traendone vantaggio.