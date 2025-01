Oroscopo fine gennaio, 3 segni dovranno dire addio al VERO amore | Sciagura in arrivo per loro

Momenti da batticuore per alcuni segni e delusioni per altri: ecco cosa accadrà in amore secondo le previsioni dell’oroscopo di fine gennaio.

Scopri che cosa hanno in serbo per te e se Cupido sta per scoccare le sue frecce in tuo favore.

Non tutti potranno godere della benevolenza degli astri e tre dei dodici segni zodiacali ben presto soffriranno più degli altri.

Il piano dei sentimenti sarà favorito per qualcuno. Altri invece dovranno mettersi il cuore il pace e avere pazienza.

Meglio un’amara verità che una dolce e bella bugia: ecco che cosa ti aspetta in base ai pronostici dell’oroscopo di fine gennaio.

Oroscopo fine gennaio, chi non godrà del favore degli astri in amore

L’anno è iniziato da un mese eppure molti sembrano già avere le idee chiare per questo 2025, per loro per vale il detto “il buongiorno si vede dal mattino”. Si tratta di coloro che hanno notato già che qualcosa nell’ambito sentimentale comincia a scricchiolare, così hanno rivolto ai loro speranze nella benevolenza delle stelle. Ma hanno fatto bene o è meglio deporre le armi e aspettare con pazienza l’anno prossimo? Forse non è il caso di battere in ritirata, tutto dipende dai prossimi eventi planetari.

Purtroppo l’amore, l’amicizia e tutto il piano dei rapporti umani è il più complicato ed è anche quello che meno soccombe alle regole perché si tratta senza dubbio della sfera che sfugge al controllo di chiunque. L’ambito emotivo sarà per alcuni motivo di grande cruccio. I desideri del cuore non saranno soddisfatti per tutti, anzi, secondo gli astrologi, tre dei 12 segni zodiacali verseranno lacrime amare a fine gennaio. Per loro, tra cuori infranti e promesse non mantenute, si prospetta una parte del 2025 tutt’altro che roseo. Scopri di quali segni si tratta e spera che non ci sia proprio il tuo, né quello del tuo partner.

La verità sulla sfera sentimentale per i segni zodiacali meno fortunati

Ci siamo, adesso scoprirai la verità sul tuo destino in amore. A quanto pare, durante la fine di questo mese di gennaio 2025, l’Ariete potrebbe avere dei problemi per quanto riguarda la vita a due. Si tratta di uno dei segni più fortunati per il denaro, le finanze e l’aspetto professionale ma non può dirsi lo stesso per quanto concerne invece il piano sentimentale.

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli vivranno tanti cambiamenti e solo le coppie più solide attraverseranno la tempesta mano nella mano fino alla fine. Infine, i Vergine non avranno dalla loro Venere. Cupido non scaglierà frecce a loro favore e i nati sotto questo segno riusciranno a vivere la serenità in amore solo se sapranno reinventarsi con il partner.