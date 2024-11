Oroscopo fine novembre, Venere grazia ‘quasi’ tutti | Guai e sgomento SOLO per questi 4 segni, gli altri fanno festa

L’Oroscopo di fine novembre dispenserà regali d’amore e belle sorprese, che faranno felici tutti, tranne 4 dei segni zodiacali.

Scopri se anche tu sei proprio tra i fortunati, che riceveranno baci a profusione dalla dea bendata.

La generosità e la benevolenza degli astri nei prossimi giorni a loro sarà garantita, grazie ad alcuni passaggi astrali propizi.

Gli altri segni zodiacali purtroppo dovranno attendere tempi migliori, perché l’oroscopo di fine novembre ha già i suoi favoriti.

Ecco che cosa sta per accadere e come andranno nei prossimi i giorni amore salute e lavoro, secondo i pronostici degli esperti di astrologia, che hanno messo nero su bianco l’oroscopo di fine novembre.

Oroscopo di fine novembre, chi saranno i favoriti dalle stelle

Il cielo di fine novembre vedrà presto affacciarsi nel segno del Capricorno il pianeta Venere, e questo porterà buone notizie per i nati sotto il segno del Toro, per il Leone e per i nati sotto il segno della Bilancia, nonché per i Capricorno stessi e anche per i nati sotto il segno dei Gemelli, che, grazie anche all’influsso di Mercurio, potranno giovare del favore delle stelle. Anche il Cancro riuscirà a concentrarsi al meglio sui propri progetti personali e a vivere momenti piacevoli a due.

Acquario e Pesci saranno favoriti da Mercurio e dalla Luna e sarà un ottimo momento per i nati sotto il segno del Sagittario, grazie all’allineamento tra Venere e Urano. Purtroppo però non tutti e dodici i segni zodiacali potranno avere dalla loro parte la fortuna e la buona sorte. Vediamo chi dovrà pazientare e aspettare momenti migliori.

Quali segni zodiacali dovranno aspettare tempi migliori

Il pianeta Venere è il grande protagonista dell’oroscopo di fine novembre e, come abbiamo anticipato, con la sua capacità di dominare il piano dei sentimenti, del talento artistico e delle passioni elargirà doni alla maggior parte dei segni, portando inevitabili turbolenze per altri. In particolar modo il segno dell’Ariete purtroppo, a causa dell’allineamento della Luna con Marte, potrebbe vivere un momento di grande stanchezza, sia mentale che mentale e fisica. Il Sagittario invece patirà quasi sicuramente l’influsso nefasto proprio di Venere.

Lo Scorpione avrà la possibilità di vivere momenti piacevoli e di ricevere buone notizie, che riguardano il piano professionale, a patto però di sapersi destreggiare tra la forza di Nettuno e l’influenza della Luna in Sagittario. Anche i nati sotto il segno della Vergine, infine, potranno fare faville se sapranno aprirsi a scoperte e novità per cogliere le opportunità offerte dalla stessa Luna in Sagittario.