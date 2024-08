Oroscopo, fine settimana da incubo per due segni | Spesa imprevista e problemi in famiglia

L’oroscopo non è clemente con loro: una brutta notizia per questi due segni

Non tutti seguono e credono all’oroscopo. C’è chi pensa, infatti, che le parole che escono dalla bocca degli astrologi siano solo castronerie e che non rispecchino in alcun modo una reale lettura del futuro, fatto al quale già di per sé non credono poiché hanno una visione matematica e causalistica della realtà.

Di fatto, però, al di là di chi invece vede lo come una reale previsione di ciò che li aspetta e che quindi modifica le proprie scelte di vita in base a quelle parole, l’oroscopo può essere una sorta di gioco, una sfida con la sorte per vedere se, davvero, ciò che poi accadrà era già stato preventivato correttamente.

A tal proposito, oggi parliamo di una previsione che, per due segni, non è affatto positiva e rosea: la settimana di ferragosto si concluderà nel peggiore dei modi per loro!

Un brutto fine settimana per loro

Iniziamo dallo Scorpione che, se sul fronte dell’amore per chi è single prospetta un fine settimana interessante caratterizzato da qualche occasione importante, per chi invece ha famiglia disegna un futuro diverso. Si preannunciano infatti decisioni delicate che, in alcune situazioni, potrebbero determinare tensioni non da poco con il partner o con i genitori, se si è ancora piccoli. Attenzione quindi ai chiarimenti, che devono essere sinceri fino in fondo per far sì che favoriscano il ritorno di un equilibrio. Anche sul fronte dei soldi, lo Scorpione vivrà una settimana particolare: sul luogo di lavoro non mancheranno discussioni e, per chi attende un contratto nuovo, le condizioni potrebbero essere diverse da quelle pattuite.

Il consiglio per chi è di questo segno, quindi, è di rallentare quanto meno gli impegni lavorativi, così da prendersi tutto con più calma e darsi il tempo di riflettere, da soli e con chi si ama.

Allarme Sagittario

Un altro segno che vivrà una settimana delicata è quello del Sagittario. Fioccheranno problemi su ogni fronte e mancheranno soluzioni, quindi bisognerà stare attenti a raschiare sul fondo del barile ogni possibile risorsa per riuscire ad uscire dai problemi.

Al lavoro non mancheranno tensioni e preoccupazioni specialmente sul fronte dei soldi: ricontrollate i conti e, se dovete andare in ferie, cercate di non essere troppo spendaccioni, poiché quei risparmi tra poco potrebbero servirvi.