Oroscopo, la botta di fortuna arriva nel weekend | 2 segni ricevono la notizia che aspettavano da tempo: ecco chi può esultare

L’oroscopo del weekend sarà completamente dominato da questi due segni zodiacali, avranno buona sorte e tanta fortuna.

Scopriamo quali sono i due segni zodiacali che saranno letteralmente baciati dalla dea bendata. Se stai aspettando una buona notizia, incrocia le dita, chiudi gli occhi e spera che uno di questi due segni possa essere proprio il tuo!

Il weekend è alle porte e tutti vorrebbero godere a pieno del fine settimana, soprattutto per poter realizzare i propri progetti ma non a tutti sarà concesso: ecco chi avrà dalla sua il favore degli astri.

Gli astrologi hanno individuato due segni che godranno della benevolenza delle stelle. Per gli dieci, purtroppo, tocca aspettare tempi migliori e avere pazienza.

Oroscopo del weekend, chi sarà baciato dalla dea bendata

Il fine settimana è imminente, e in tanti lo aspettano per godersi giornate al mare, serate in compagnia degli amici, cene romantiche, trascorrere del tempo con la propria famiglia o, magari, semplicemente riposando, ma solo alcuni riusciranno a vedere esauditi i loro desideri, perché avranno dalla loro parte il favore delle stelle. Gli astrologi infatti, hanno già preparato i loro pronostici e alcuni di questi sono particolarmente positivi. Pare che il merito, o la colpa, sia di Mercurio di Marte e di Venere, saranno questi tre pianeti a determinare la sorte dei prossimi giorni di luglio.

Vediamo quali segni avranno maggiori possibilità di ottenere quello a cui ambiscono, e che cosa hanno in serbo gli astri per i prossimi giorni d’estate. Non disperare se tra questi non dovesse esserci il tuo: la fortuna è una ruota che gira, di weekend in weekend. La prossima volta l’oroscopo potrebbe essere tutto a tuo vantaggio.

I due segni zodiacali più fortunati del fine settimana

Coloro che saranno letteralmente baciati dalla fortuna nel corso del weekend di metà luglio 2024, saranno il Sagittario e il Cancro, ovvero i nati dal 22 novembre al 21 dicembre e i nati dal 22 Giugno al 22 Luglio. Entrambi avranno motivo di festeggiare, per ragioni diverse.

Il Cancro, in particolar modo, sta aspettando da tempo una novità nel campo sentimentale e, stando alle previsioni dell’oroscopo del fine settimana, potrebbe essere arrivato finalmente il momento propizio. Il partner potrebbe parlargli di importanti progetti per il futuro, la vita di coppia potrebbe prendere una piega inaspettata, o potrebbe ricevere una proposta di matrimonio o una particolare dichiarazione d’amore. Invece il Sagittario potrebbe ricevere delle ottime notizie che riguardano la sfera professionale e il suo lavoro. In altre parole, pare proprio che la carriera stia per spiccare il volo.