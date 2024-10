Oroscopo novembre, inizio del mese da incubo per 2 segni | Problemi sia a casa che a lavoro

L’inizio del mese non sarà affatto positivo per due segni dello zodiaco che dovranno fare affrontare non pochi problemi. Ecco cosa accadrà.

Ottobre sta ormai per volgere al termine lasciando il suo posto al nuovo mese che porta con sé moltissime novità, ahimè, non proprio positive per alcuni segni zodiacali.

Come è risaputo la dea fortuna a seconda dei giorni e dei periodi dell’anno, sceglie chi baciare e questa volta ha deciso di “abbandonare” qualcuno.

Ebbene si, i nati sotto due segni in particolare, dovranno fare i conti con alcuni problemi che riguardano sia l’ambiente familiare che l’ambito lavorativo.

Quello che possiamo anticiparvi è che però anche questo momento riuscirete a superarlo con la forza che vi contraddistingue. Ora non ci resta che scoprire chi saranno gli “sfortunati” del prossimo mese.

Se il tuo segno è uno di questi preparati al peggio

In generale novembre 2024 sarà un mese decisivo per alcuni segni, per altri invece sarà molto importante armarsi di calma e pazienza per affrontare le nuove sfide che li attendono. Per i segni sfortunati la parola chiave sarà quindi calma. Detto questo, è il momento di svelare cosa prevedono gli astri. Partiamo subito, con i segni di Terra

(Toro, Vergine, Capricorno). Per tutti e tre, novembre sarà un mese di riflessione e in alcuni casi ripartenza soprattutto in ambito amoroso. Il toro in particolare sarà chiamato a fare chiarezza sui propri sentimenti mentre Vergine si prepari a una bella revisione delle relazioni amorose. Anche per il Capricorno sarà un mese di grande trasformazione personale e relazionale.

Passiamo ora ai Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario). Con Giove nel loro segno, avranno la possibilità di vivere nuove avventure amorose ed esplorare terre sconosciute. Questo vuol dire che nuovi incontri e nuove connessioni faranno vivere a questi segni momenti decisamente appaganti. Nel prossimo paragrafo i restanti segni.

I due segni zodiacali più sfortunati sono proprio loro

Non è un caso se abbiamo lasciato i segni di Fuoco e quelli di Acqua per ultimi. E’ proprio tra loro che ci sono i tre sfortunati del mese. Per questo, iniziano dal primo segno che dovrà prepararsi al peggio: Ariete. Si troverà infatti ad affrontare conflitti coniugali e frustrazioni nelle relazioni. Come se non bastasse le cose potrebbe complicarsi anche a lavoro. Un consiglio è quello di evitare decisioni impulsive.

Al secondo posto dopo Ariete troviamo Cancro. Purtroppo anche per loro Saturno, non favorisce relazioni entusiasmanti ne miglioramenti sul lavoro. Ci saranno difficoltà comunicative non solo con il partner ma anche con il proprio datore di lavoro. Le tensioni non mancheranno. Infine, i restanti segni Leone, Scorpione, Sagittario e Pesci non avranno grandi problemi in tal senso e potranno invece tirare un sospiro di sollievo. Il nuovo mese sarà per loro l’ideale per fare nuove conoscenze e per chi ha vissuto un momento di crisi in coppia, sarà il momento di pace e di riconciliazione.