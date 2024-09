Oroscopo ottobre, questi due segni spiccano il volo | Un amore travolgente è proprio dietro l’angolo

Se il tuo segno zodiacale è questo, stai sicuro che l’amore sta per bussare alla tua porta. Leggi l’oroscopo!

Le stelle promettono momenti da batticuore, ritorni di fiamma, notti di passione e nuovi incontri per questi due segni zodiacali.

Perfino gli esperti di astrologia fanno fatica a credere ai loro occhi, eppure ora non hanno più dubbi. Due dei segni zodiacali stanno per conoscere un periodo rose e fiori, per quanto riguarda le questione di cuore: ecco che cosa sta per succedere nel cielo di ottobre e chi sarà più fortunato in amore.

Loro faranno faville nel corso dei prossimi giorni e il merito è tutto degli astri che renderanno realtà ogni desiderio che attiene alla sfera dei sentimenti. Scopri se si tratta proprio del tuo segno zodiacale.

Oroscopo, per quali segni zodiacali brillano le stelle dell’amore

Siamo arrivati all’inizio di ottobre, il mese dell’autunno per eccellenza, ovvero quello del primo fresco che fa venire voglia, anche ai meno romantici, di riscoprire la bellezza della vita a due. In fondo, ora tutti sperano che l’inverno, che è alle porte, possa regalare loro un nuovo sogno d’amore e alcuni, secondo gli esperti di archeologia, riusciranno a veder realizzato questo dolce desiderio. Il motivo è che l’oroscopo dell’amore per loro è positivo come non è mai stato nell’ultimo anno.

Coloro che saranno baciati dalla dea bendata sapranno cogliere al volo le occasioni, aprirsi di più al dialogo, riuscire a intercettare i bisogni del partner e saranno anche curiosi di conoscere persone nuove. Scopri se anche tu sarai tra i fortunati, travolti da questa ondata di romanticismo e che cosa hanno in serbo per te le stelle.

I più fortunati del mese di ottobre 2024

A quanto pare, saranno particolarmente favoriti dalle stelle tutti i nati sotto il segno del cancro, ovvero coloro la cui data di nascita è compresa tra il 21 giugno e il 19 luglio, e anche gli acquario, ovvero i nati tra l’ultima decade di dicembre e le prime due di gennaio. Entrambi infatti, potranno scoprire un lato di sé inedito e, soprattutto, ben disposto verso la sfera dei sentimenti.

In altre parole, anche chi fino ad ora ha pensato che l’amore non facesse al caso suo, adesso si riscoprirà sognatore. Tutto questo eh è dovuto in gran parte al sostegno del pianeta che da sempre rappresenta l’amore per eccellenza, ovvero Venere. Il pianeta più splendente del sistema solare illuminerà i cuori e la vita a due dei cancro e degli acquario.