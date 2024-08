Oroscopo, per questo segno è l’ora della svolta | Finale d’estate favoloso: preparati all’incontro della vita

Un fine mese favoloso per un segno zodiacale: chi sono i più fortunati

Non tutti credono all’oroscopo. C’è chi, infatti, si fa forte della propria razionalità e giudica senza senso il seguire le indicazioni che qualcuno legge nelle stelle: solo al dire queste parole, infatti, ridono e si beffano di chi invece ci crede.

Di fatto, nessuno sostiene che le previsioni dell’oroscopo siano scientifiche e vadano prese come le prescrizioni mediche. Chi le legge, infatti, prende quelle frasi più come un divertimento, un gioco e le legge come se fossero consigli dati da un amico: li si ascolta ma non per forza li si fa diventare il Vangelo.

Oggi, quindi, parliamo a chi ama leggere le proprie previsioni dell’Oroscopo e, in realtà, ci rivolgiamo a chiunque cerchi l’amore vero. Siamo sicuri che, con questa promessa, anche i più scettici proveranno a leggere qualche riga!

Buone notizie per questo segno zodiacale

Oggi parliamo di un segno forte, che spesso viene descritto come testardo, convinto di sé e a volte esagerato nel porsi come risolutore di problemi e di disagi. Ebbene sì, è proprio il segno del Toro, che accomuna tutte le persone nate da fine aprile a fine maggio. Il periodo è propiziatorio: il sole fa bene a chi è di questo segno poiché gli dona calma e pace, sensazioni essenziali da portare con sé anche durante il tanto temuto rientro al lavoro di settembre dopo le godute ferie estive. A livello famigliare, chi è del Toro si troverà a dover fare qualche compromesso, soprattutto con i parenti: è tempo di ordine, assecondate questa necessità.

A livello amoroso, però, questi ritrovati equilibri con sé stessi e con gli altri possono portare tanta fortuna: la passione si riaccenderà anche nelle coppie più datate e arrugginite e per chi è ancora alla ricerca dell’amore ci saranno belle notizie.

Si troverà l’amore?

L’incontro della vita è vicino, per chi è del Toro. Per fare in modo che si verifichi, però, ci si deve mettere nelle giuste condizioni. Innanzitutto non si deve rifiutare in alcun modo alcuna uscita, anche di amici o colleghi: l’occasione giusta può capitare in ogni momento e se la si perde è finita!

In secondo luogo, è utile non perdere mai di vista i propri punti forti e metterli in mostra, estetici ma anche e soprattutto caratteriali. Un consiglio in più? Imparate una barzelletta, potrebbe servirvi a rompere il ghiaccio.