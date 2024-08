Oroscopo, questi 3 segni si prendono la rivincita | ‘Soldi a palate e nuovi amori’: la fortuna sarà tutta loro

Tieniti forte se il tuo segno zodiacale è uno di questi: l’oroscopo prevede sorprese romantiche e entrate inaspettate.

L’oroscopo di agosto 2024 fa tremare alcuni ma fa fare anche i salti di gioia a 3 dei 12 segni zodiacali. Ecco che cosa accadrà.

Quello che succederà nella seconda parte di questa estate rovente supererà qualsiasi aspettativa: novità all’orizzonte per alcuni, con i quali la dea bendata sarà molto generosa.

Scopri che cosa hanno in serbo per te le stelle del mese più bollente di tutto l’anno: il cielo di agosto brilla di stelle capaci di sparigliare tutte le carte. Forse nulla resterà come sembra.

Oroscopo, le previsioni delle prime settimane di agosto

La Luna nuova del 4 agosto, arrivata da pochissimo a far visita al segno zodiacale dell’Acquario, ha già cominciato a far sentire gli effetti del suo passaggio ma anche tante altre novità ci aspettano per le prossime settimane. L’estate in corso è segnata anche dal transito di Mercurio retrogrado in Vergine e successivamente dalla Luna in Gemelli, in quadratura con Nettuno in Pesci.

L’oroscopo sarà il frutto di un susseguirsi di eventi astrali forti e determinanti. Il cielo di questo rovente agosto riserva tanti frutti positivi a tre dei segni zodiacali. Per loro è arrivato il momento di scrollarsi di dosso tensioni, e di lasciarsi alle spalle momenti no, preoccupazioni e responsabilità. Scopriamo di chi si tratta.

Chi saranno i più fortunati nell’ambito delle finanze e in quello dei sentimenti

Pesci, ovvero i nati tra l’ultima decade di febbraio e le prime due di marzo, ariete, cioè i nati durante l’ultima decade di marzo e le prime due di aprile, e cancro, ovvero i nati tra le ultime due decadi di giugno e la prima decade di luglio, sono in assoluto i segni zodiacali più fortunati del mese. Le tre settimane centrali di agosto 2024 regaleranno a tutti e tre i segni incontri particolari, che per alcuni si tradurranno in infatuazioni e filrt estivi, per altri magari anche nell’amore della vita. Le frecce scoccate dall’arco di Cupido prenderanno direzioni inaspettate e, per qualcuno, di certo porteranno a un autunno e a un inverno fatto di romanticismo e di passione.

Per quanto riguarda le entrate economiche, grazie all’influsso positivo di Marte e di Giove, vedranno crescere il loro gruzzoletto per via di regalie e doni imprevisti che, solo per questi tre segni zodiacali, si accompagneranno anche a liquidità generate dalla capacità di risparmiare ed essere più oculati del solito. Insomma agosto 2024 sarà davvero un ottimo mese per cancro, ariete e pesci.