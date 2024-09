Oroscopo, questi due segni si preparano al peggio | Altro che amore: nella vita privata va tutto a rotoli

L’oroscopo non promette nulla di buono per questi due segni zodiacali, controlla subito se c’è anche il tuo.

A quanto pare, alcuni non avranno dalla loro il favore degli astri. Anzi, dovranno pagare le conseguenze dei capricci delle stelle e dovranno imparare a contare fino a 10.

Il cielo di settembre sarà poco generoso con due dei due segni zodiacali e la dea bendata volgerà altrove il suo sguardo benevolo: ecco di chi si tratta e che cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.

Se credi all’oroscopo e il tuo segno zodiacale è uno di questi, allora ti conviene restare seduto mentre leggi i pronostici degli astrologi per i prossimi giorni.

Oroscopo, le previsioni della seconda metà di settembre

Quello con l’oroscopo è un appuntamento ora quanto mai atteso perché, complice il ritorno alla routine, il ritorno alle attività lavorative e professionali, e le prime giornate fresche che spengono la frivolezza della bella stagione, sta per arrivare la vera fine dell’estate. Come ogni anno, è questo il momento che segna il nuovo inizio. Settembre porta con sé voglia di fare, rinnova obiettivi e stimoli e chiunque vorrebbe poter cominciare un percorso propizio, magari sapendo di poter contare anche sul favore delle stelle.

La seconda metà del mese sarà contraddistinta da diversi eventi astrologici importanti, tra i quali la Luna Nuova in vergine e la Luna Piena in pesci, il ritorno di Plutone che in capricorno e il rientro del Sole in bilancia. I transiti astrali avranno come diretta conseguenza quella di facilitare la vita di alcuni segni zodiacali, lasciando indietro, purtroppo, gli altri. In particolar modo saranno due i segni, per così dire, meno fortunati dell’oroscopo delle ultime due settimane di settembre 2024. Vediamo di chi si tratta, cosa accadrà e chi metterà loro i bastoni tra le ruote.

I due segni zodiacali meno fortunati

I due segni meno fortunati, a quanto pare, saranno la vergine, che proprio in questi giorni ha spento o sta per spegnere le candeline. I nati sotto questo segno zodiacale di terra soffriranno tanto il passaggio della Luna, importantissima per loro, in Saturno tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre. Faranno fatica a tenere a bada le loro emozioni.

Compagno di sventura della vergine sarà poi il leone. I nati sotto questo segno zodiacale di fuoco, e in special modo i nati di luglio dovranno fare i conto con il pianeta Venere, che entrerà in scorpione, e con Urano retrogrado. Insomma, per entrambi i segno occorre avere pazienza e attendere tempi migliori