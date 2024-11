Oroscopo settimanale, esplosione d’amore in arrivo | Per questo segno zodiacale inizia una favola

Per questo segno zodiacale il mese d’ottobre si chiuderà in bellezza: ecco le previsioni dell’oroscopo settimanale.

Buone notizie in arrivo dalle stelle: saranno dalla parte di uno dei segni zodiacali che appartiene proprio a coloro che, finora, sono stati, meno fortunati in amore.

Finalmente è arrivato il momento di prepararsi ai regali inaspettati, ai colpi di fulmine, al romanticismo.

Grazie alle frecce scoccate ad arte da Cupido e al buon influsso del pianeta Venere, qualcuno vivrà un autentico sogno d’amore ad occhi aperti.

Le belle sorprese saranno all’ordine del giorno: ecco che cosa accadrà nel cielo di fine ottobre e quali sono i pronostici dell’oroscopo settimanale.

Oroscopo settimanale, chi saranno i privilegiati in amore

Chiunque vorrebbe chiudere il mese di ottobre in bellezza. La maggior parte dei segni zodiacali che custodisce un desiderio d’amore, però dovrà ancora avere pazienza e aspettare tempi migliori. Solo per qualcuno è davvero arrivato il momento di godere dei frutti dell’amore. In particolare durante l’ultima settimana di ottobre solo ad uno dei segni zodiacali saranno riservate grandi serate dal lume di candela, complicità e momenti a due da batticuore. Magari qualcuno riceverà perfino una proposta di matrimonio. Ad altri accadrà di essere destinatario di una dichiarazione speciale dalla persona a cui pensa sempre prima di andare a dormire.

Insomma, chi sta aspettando il buon influsso delle stelle per veder realizzato il loro suo sogno d’amore, forse sarà finalmente soddisfatto. Purtroppo però, secondo l’oroscopo settimanale, gli astri non garantiranno a tutti le emozioni sperate. Le belle sorprese saranno soltanto dei pochi fortunati che avranno davvero il privilegio di diventare protagonisti di una favola romantica. Scopri subito se si tratta di te, o magari del tuo partner e preparati a godere del buon influsso dei movimenti planetari o, al contrario, a stringere i denti e ad avere pazienza.

Il segno più fortunato dell’ultima settimana di ottobre

Il segno più fortunato in amore, secondo l’oroscopo settimanale, è senza dubbio quello del sagittario che, fino a pochi mesi fa, ha vissuto dei momenti di grande difficoltà nel rapporto a due, perché non è riuscito a creare con la propria dolce metà la complicità desiderata.

I nati sotto questo segno non hanno avuto il piacere di poter conquistare la persona della quale si erano invaghiti o hanno vissuto un profondo dolore legato alla vita di coppia. Invece adesso per questo segno, generalmente razionale, è arrivato il momento di mettere i sentimenti al primo posto e di godere delle emozioni che solo l’amore sa donare.