Oroscopo, triste sorpresa per 2 segni zodiacali | ‘Non fidatevi del partner’: le stelle parlano chiaro

Un’amara novità per gli appartenenti a questo segno zodiacale: cosa succederà

Il mese di agosto ha ormai superato la sua metà. Ferragosto è passato e per molte famiglie italiane le vacanze sono ormai un lontano ricordo. C’è chi fortunatamente deve ancora partire, quindi sta racimolando le ultime forze in attesa della tanto agognata partenza e c’è chi invece, in questo caldo, deve ripartire con i propri impegni quotidiani.

In tutto ciò, per alcuni segni zodiacali la situazione si complica ulteriormente con le previsioni di questi prossimi giorni. Sebbene ci sia chi non creda all’oroscopo e alle influenze dei pianeti sulla sorte e sul futuro, di fatto può essere preso come un gioco divertente, una sorta di linea guida da prendere da ispirazione per le scelte, senza lasciarsi condizionare troppo.

Oggi, però, abbiamo una brutta notizia per due segni zodiacali: il problema principale riguarda la fiducia nel proprio partner, che potrebbe presto vacillare. Ecco perché.

Ariete, attenti al partner

Uno dei segni che più traballerà nel prossimo futuro è quello dell’ariete. I nati tra la fine di marzo e la fine di aprile si distinguono per un carattere forte e deciso. Sanno sempre qual è la cosa migliore da fare e, se inserite nel gruppo giusto, sono degli ottimi leader. Dall’altro lato, però, proprio questa forza gli impedisce di mostrare le proprie debolezze che, sebbene sembra che non ci siano, in realtà sono forti e persistenti anche in queste persone. Tra fine agosto e inizio settembre, le persone del segno dell’ariete potrebbero vivere giorni difficili soprattutto sul fronte amoroso: i dubbi non mancheranno e il partner potrebbe dare qualche segnale contrastante, soprattutto in tema fedeltà!

La cosa, però, non deve condizionare troppo nelle scelte e nelle decisioni. Se infatti la storia d’amore va a gonfie vele e non c’è alcun dubbio, allora può essere che si è in quella percentuale di ariete che non sarà colto dalle fatiche d’amore: bene così!

Attenzione ai pesci

Un altro segno che potrebbe faticare dal punto di vista amoroso nelle prossime settimane è quello dei pesci. Chi è di questo segno zodiacale, infatti, nei prossimi giorni potrebbe iniziare a nutrire dei dubbi sulla propria storia d’amore: in questo caso, la cosa migliore da fare è parlarne con il partner a cuore aperto.

Può infatti essere che sia semplicemente un momento di indecisione e difficoltà e che tutto si risolva con un dialogo a cuore aperto. In alternativa, però, se di fronte ai dubbi il partner ci lascia, beh forse è giusto che sia andato così.