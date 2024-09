Oroscopo, weekend da incubo per questi 3 segni | Cuore e portafoglio più vuoti che mai

Se il tuo è uno di questi tre segni zodiacali allora resterai a bocca aperta quando leggerai i pronostici per il weekend.

Il weekend è ormai alle porte e siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci riservano gli astri nei prossimi giorni. Scopriamo dunque i pronostici degli esperti degli astrologia per il secondo fine settimana di settembre.

Alcuni saranno dalla fortuna, mentre altri avranno la sensazione di avere la dea bendata pronta a remargli contro. Tutto dipende dagli eventi del cielo di metà settembre.

Ecco quali saranno i 3 segni zodiacali che dovranno fare i conti con i capricci delle stelle e che nel secondo fine settimane di settembre 2024 faranno meglio a portare pazienza, aspettando tempi migliori, sia per il cuore che per il conto corrente bancario.

Weekend l’oroscopo del secondo fine settimana di settembre

Ripresa la normale attività lavorativa, siamo tutti, chi più chi meno, in attesa del weekend. Le ferie per tanti infatti, sono solo un ricordo già troppo e dunque non resta che il fine settimana per potersi dedicare ad affetti, relazioni, divertimento e magari anche shopping. Purtroppo però, in base ai pronostici fatti dagli esperti di astrologia, per alcuni dei segni zodiacali non ci sarà affatto spazio per nessuna di queste cose. Anzi, alcuni avranno addirittura problemi sul piano professionale.

In altre parole per loro sarà un weekend di tensioni sotto diversi punti di vista. Il motivo è che, purtroppo, i pianeti non saranno dalla loro parte. Scopriamo dunque di quali segni si tratta e che cosa prevede per loro l’oroscopo del secondo weekend di settembre 2024.

I tre segni zodiacali meno fortunati

I segni zodiacali che perderanno la luce della loro buona stella saranno tre. Uno di questi sarà il segno della vergine, che corrisponde ai nati dal 21 di agosto fino al 20 settembre. Purtroppo, proprio loro che in questi giorni festeggiano il compleanno, potranno avere problemi sul lavoro, incomprensioni e stress, che si ripercuoteranno anche sulla serenità d’animo di questo fine settimana.

Un altro segno zodiacale che non potrà godere del favore delle stelle sarà il leone, che corrisponde ai nati tra il 21 giugno e il 20 luglio. Questo segno di fuoco sarà meno fortunato in amore durante il weekend rispetto a quanto è accaduto in tutto il corso dell’estate. Infine, anche il segno del sagittario, che appartiene ai nati tra il 23 novembre e il 21 dicembre, avrà grossi problemi per quanto riguarda l sfera relazionale, perché Marte in opposizione non permetterà di comunicare serenamente con il partner e potrebbe finire con il compromettere l’armonia della coppia.