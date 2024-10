Oroscopo weekend, risveglio orrendo per questi 3 segni | Pessime notizie in ambito familiare

Fai attenzione alle previsioni dell’oroscopo se il tuo è uno di questi tre segni: il fine settimana potrebbe non andare bene come avevi immaginato.

Il primo fine settimana di ottobre, stando alle previsioni degli esperti di astrologia sarà contrassegnato da molti movimenti dei corpo celesti, che avranno conseguenze non proprio positive su alcuni segni zodiacali. Scopri subito se si tratta proprio del tuo.

Le stelle saranno capricciose e non gioveranno ai rapporti famigliari, qualche evento inaspettato, complica transiti planetari opposti, ben presto potrebbe incrinare gli equilibri in casa.

Il cielo dell’inizio del mese che da il benvenuto alla stagione autunnale è ricco di eventi astrologici degni di nota: ecco che cosa accadrà nei giorni del 4, del 5 e del 6 ottobre 2024: l’oroscopo, purtroppo, non agevolerà tutti.

Oroscopo weekend, gli eventi astrali del primo settimana di ottobre

Il mese che dà il benvenuto all’autunno è sempre stato foriero di novità, voglia di fare, nuovi inizi. Finita l’estate infatti, tutti fanno progetti per l’anno a venire, e sperano di avere dalla loro il favore delle stelle. Ma che cosa accadrà nel cielo di inizio ottobre? La luna piena in Ariete e il trigono tra Venere nel segno dello Scorpione e Saturno nel segno dei Pesci, daranno vita a un quadro astrale quanto mai variegato, in cui le stelle riusciranno a sostenere alcuni dei 12 segni zodiacali, i quali troveranno negli astri supporto, spinta ad agire, stimoli ed energie.

Purtroppo però non sarà di certo così per tutti. Anzi, ben tre segni dovranno fare i conti con problemi in famiglia e tensioni, dovute alla mancata capacità di dialogare e alla scarsa propensione alla comprensione e all’ascolto delle esigenze degli altri. Scopriamo che cosa hanno previsto gli esperti, che studiano il cielo, per il primo fine settimana di ottobre.

I tre segni zodiacali meno fortunati del fine settimana

La Luna si congiungerà ben presto a Venere in Scorpione, mentre Giove entrerà nel segno dei Gemelli. Tutti questi transiti planetari creeranno problemi ai nati sotto il segno del toro, della vergine e del capricorno. La sfera più toccata dagli attriti sarà quella privata e affettiva. Il lavoro, la salute e l’amore sono salvi ma in casa potrà nascere qualche dissapore.

Purtroppo per questi tre segni zodiacali le discussioni in famiglia saranno all’ordine del giorno e trovare un equilibrio sarà quanto mai complicato. Il miglior atteggiamento da avere in questo periodo è essere più possibile accomodanti , aspettare che passi la tempesta e avere la pazienza. Le stelle ben presto torneranno a illuminare il cammino dei toro, dei capricorno e dei vergine.