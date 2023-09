Oscar 2024, da ‘Io Capitano’ a ‘Rapito’: 12 film in lizza per diventare candidato italiano

(Adnkronos) – Da 'Io Capitano' di Matteo Garrone a 'Rapito' di Marco Bellocchio, sono 12 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award nella 96esima edizione degli Oscar. Hanno proposto la propria candidatura i film distribuiti in Italia o all’estero (esclusi Stati Uniti), o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 ottobre 2023. Si tratta di (in ordine alfabetico): 'C’è Ancora Domani' di Paola Cortellesi, 'Grazie Ragazzi' di Riccardo Milani, 'Il Ritorno di Casanova' di Gabriele Salvatores, 'Il Sol Dell’Avvenire' di Nanni Moretti, 'Io Capitano' di Matteo Garrone, 'L’Ultima Notte Di Amore' di Andrea Di Stefano, 'La Chimera' di Alice Rohrwacher, 'La Terra Delle Donne' di Marisa Vallone, 'Mixed By Erry' di Sydney Sibilia, 'Noi Anni Luce' di Tiziano Russo, 'Rapito' di Marco Bellocchio e 'Stranizza D’Amuri' di Giuseppe Fiorello La commissione di selezione, istituita presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare il titolo designato il 20 settembre 2023. L’annuncio delle shortlist è previsto per il 21 dicembre 2023, le Nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2024 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata