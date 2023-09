Oscar 2024, ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone è il candidato italiano

(Adnkronos) – 'Io capitano' l'ultimo film di Matteo Garrone, presentato alla Mostra dl cinema di Venezia, è il candidato italiano agli Oscar. Il film rappresenterà, dunque, l’Italia alla 96esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award, con la seguente motivazione: "Per aver incarnato con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un’epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità". 'Io Capitano' concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2023. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 23 gennaio 2024, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024. Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar istituito dall'Anica, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, è composto da Alessandro Araimo, Domizia De Rosa, Esmeralda Calabria, Daniela Ciancio, Francesca Lo Schiavo, Giorgio Moroder, Crisiana Paternò, Michele Placido, Paola Randi, Riccardo Tozzi, Gianpiero Tulelli. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

