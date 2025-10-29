All’ospedale “Riuniti” di Anzio e Nettuno si respira un clima di cambiamento. I cantieri aperti e i progetti in fase di realizzazione stanno ridisegnando il volto della struttura, destinata a diventare un presidio più moderno e funzionale. Il percorso di rinnovamento è stato presentato in occasione della messa giubilare dedicata ai malati, celebrata dal Vescovo di Albano, Monsignor Vincenzo Viva, che ha sottolineato il ruolo centrale del personale sanitario, chiamato “non solo a curare, ma anche a guarire”.

All’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno nuovi reparti e nido aziendale

Subito dopo la celebrazione, l'attenzione si è spostata sugli interventi concreti che interesseranno i reparti e i servizi ospedalieri. A prendere parte al sopralluogo, organizzato per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori, sono stati i sindaci di Anzio e Nettuno, Aurelio Lo Fazio e Nicola Burrini, insieme al direttore sanitario del "Riuniti", Ciriaco Consolante, e al direttore generale della Asl Roma 6, Giovanni Profico.

Anzio e Nettuno, il Riuniti si rinnova: reparti moderni e assunzioni

Il percorso di visita ha toccato i nuovi reparti di ostetricia e ginecologia e quello di terapia intensiva, ormai vicini all'apertura. Strutture attese da tempo, che andranno a potenziare in maniera significativa l'offerta sanitaria del territorio.

Durante il sopralluogo è stata inoltre verificata la situazione di nefrologia e urologia, settori che rientrano nei programmi di riorganizzazione più ampi previsti dalla Asl Roma 6. In parallelo, è stato presentato il piano per il riassetto del Pronto Soccorso, nodo cruciale per la risposta immediata alle emergenze, e l’annuncio di nuove assunzioni di personale, considerate indispensabili per migliorare l’efficienza dei servizi.

"Stiamo lavorando per restituire ai cittadini un ospedale moderno, efficiente e accogliente", ha dichiarato Profico, sottolineando come l'obiettivo sia un rilancio complessivo della struttura, con benefici diretti per la comunità locale.

Asilo nido dentro l’ospedale

Tra le novità più rilevanti presentate, spicca il progetto per la realizzazione di un asilo nido aziendale all’interno dell’ospedale. L’idea, proposta dal sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, e accolta positivamente dalla Asl Roma 6, è stata pensata per rispondere alle esigenze dei dipendenti della sanità locale, spesso chiamati a conciliare turni complessi con la gestione familiare.

Il nido sorgerà in una palazzina ristrutturata all’interno del perimetro ospedaliero. Un’iniziativa che si inserisce in un più ampio impegno sul fronte dei servizi per l’infanzia: parallelamente, è in fase di completamento anche una struttura comunale destinata ai più piccoli, che verrà ceduta al Comune nell’ambito di una convenzione edilizia.

“È un passo importante – ha commentato Lo Fazio – perché investire nei servizi per l’infanzia significa investire nel futuro delle famiglie e nella qualità della vita di chi lavora per la salute pubblica”.

Una rinascita condivisa

Il “Riuniti” si trova oggi in un momento di passaggio decisivo. La collaborazione tra istituzioni civili, autorità sanitarie e comunità religiosa ha dato forma a un progetto di rinascita che va oltre l’aspetto strettamente sanitario. La presenza del Vescovo Viva durante la giornata ha rappresentato un segno simbolico: unire fede, cura e comunità in un unico percorso di crescita.

Il rilancio dell’ospedale non si limita infatti alla modernizzazione delle strutture, ma punta a trasformarlo in uno spazio che sia al tempo stesso luogo di cura e contesto di vita. L’integrazione di servizi dedicati al personale e alle famiglie, come il futuro asilo nido, è un esempio concreto di questa nuova visione.

Il “Riuniti” di Anzio e Nettuno guarda dunque avanti con cantieri in movimento, reparti rinnovati e progetti già in cantiere. Un investimento che punta a restituire al territorio un presidio sanitario capace di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei cittadini e di offrire un ambiente più accogliente a chi vi lavora ogni giorno.