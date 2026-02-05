Ospedale San Giacomo verso la riapertura per riportare cure pubbliche nel centro di Roma: la data indicata

La notizia, questa volta, non è solo una promessa: il percorso per ridare una funzione sanitaria pubblica all’ex ospedale San Giacomo entra nella fase operativa. L’Asl Roma 1 ha pubblicato la procedura di gara per la progettazione dell’intervento che dovrà trasformare lo storico presidio nel cuore della Capitale in una struttura moderna, orientata alle cure di prossimità e alle necessità delle persone più fragili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È un passaggio che riaccende un tema rimasto sospeso per anni, dopo la chiusura del 2008, e che oggi torna al centro del dibattito politico e sindacale con una data-obiettivo indicata: fine 2028-inizio 2029.

Gara Asl Roma 1 per il nuovo San Giacomo: cosa prevede l’intervento

Il bando riguarda la progettazione (PFTE) della nuova struttura, pensata come Ospedale di Comunità, con funzioni integrate di RSA e lungodegenza. L'impianto complessivo, secondo le informazioni rese note, poggia su un investimento stimato in 145 milioni e su una dotazione di circa 140 posti letto: numeri che delineano un presidio destinato a coprire il vuoto lasciato nel centro storico e, soprattutto, a offrire un'alternativa concreta a ricoveri impropri e accessi ripetuti in pronto soccorso.

Riapertura San Giacomo 2028-2029: la tempistica indicata dalla Regione Lazio

La finestra temporale indicata punta al 2028-2029 per vedere il San Giacomo nuovamente attivo. È la proiezione che accompagna l’iter amministrativo riaperto dalla giunta regionale guidata da Francesco Rocca, che ha rimesso mano a un dossier rimasto a lungo fermo, in un contesto dove la sanità territoriale è diventata parola chiave anche per effetto di PNRR e riorganizzazione dell’assistenza.

Il calendario resta legato all’avanzamento delle procedure e, come sempre, alla capacità di rispettare i passaggi successivi: progettazione, affidamenti, cantieri, collaudi.

UGL Salute: “Non è solo una buona notizia, è una battaglia durata anni”

Sul piano sindacale, la reazione più netta arriva da UGL Salute. “La futura riapertura del San Giacomo non è solo una buona notizia: è il risultato di una battaglia che la UGL Salute porta avanti da anni”, dichiarano Fabrizio Fabbri, segretario regionale, e Valerio Franceschini, segretario provinciale di Roma.

Nel loro ragionamento pesa il bilancio di questi anni: la chiusura del 2008 viene ricordata come una scelta di taglio che ha tolto al centro di Roma un presidio pubblico, contribuendo ad allungare le liste d’attesa e spingendo molti cittadini verso il privato, oppure verso la rinuncia alle cure.

Liste d’attesa e pronto soccorso: perché il nuovo presidio può cambiare gli equilibri

Il punto, per chi vive e lavora a Roma, è semplice: una struttura dedicata a cure intermedie e presa in carico territoriale può alleggerire gli ospedali per acuti, ridurre ricoveri non necessari e offrire percorsi continui per pazienti fragili, cronici e anziani.

È qui che la riapertura del San Giacomo assume un valore che va oltre la restituzione simbolica di un edificio: diventa un tassello di organizzazione sanitaria, con effetti potenziali su accessi, tempi e qualità dell’assistenza, se i servizi promessi saranno davvero erogati a regime.

Personale e assunzioni: il nodo decisivo indicato dal sindacato

UGL Salute, però, mette in guardia sul rischio più frequente in sanità: strutture pronte sulla carta, ma difficili da far funzionare senza organici adeguati. “Senza personale non c’è sanità”, ribadiscono Fabbri e Franceschini, chiedendo che il tema delle assunzioni diventi l’asse portante del progetto, con professionisti sufficienti per RSA, lungodegenza, ambulatori e percorsi diagnostico-terapeutici, oltre a turni sostenibili.

È un avvertimento che chiama in causa Regione e azienda sanitaria: il successo dell’operazione si misurerà non solo con l’apertura dei cantieri, ma con la capacità di garantire équipe stabili e servizi continuativi.

Sanità pubblica nel cuore di Roma: reazioni e aspettative in vista dei prossimi passaggi

Nel frattempo, l’avvio della gara segna uno spartiacque: dopo anni di annunci e contenziosi politici, il dossier entra nel terreno dei documenti, delle scadenze e dei lavori. Per i cittadini, l’attesa è che il nuovo San Giacomo non sia un progetto “vetrina”, ma un presidio capace di dare risposte misurabili: tempi di accesso più brevi, percorsi territoriali credibili, continuità assistenziale. Per la politica regionale, è una prova di tenuta amministrativa e di credibilità; per il sindacato, una partita da seguire passo dopo passo, chiedendo certezze su personale e servizi.