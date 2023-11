Ospedali di Gaza in ginocchio, chirurgo: “Operazioni senza anestesia”

(Adnkronos) – Ospedali in ginocchio a Gaza. Il direttore del nosocomio al-Shifa che 179 persone, compresi neonati e pazienti morti nel reparto di terapia intensiva, sono state sepolte in una "fossa comune" della struttura. “Siamo stati costretti a seppellirli in una fossa comune”, ha detto il direttore dell’ospedale al-Shifa Mohammad Abu Salmiyah, aggiungendo che sette bambini e 29 pazienti in terapia intensiva sono tra quelli sepolti, morti a causa delle scorte di carburante esaurite. "Per preservare la scorta rimanente di anestetici, che è sull'orlo di esaurirsi da un momento all'altro, per interventi chirurgici importanti e critici, i pazienti con lesioni di livello moderato vengono sottoposti a operazioni chirurgiche senza anestesia", ha scritto dal canto suo su X il chirurgo ortopedico Fadel Naim, che opera nella Striscia di Gaza, aggiungendo che "il dolore provato dai pazienti durante gli interventi chirurgici senza anestesia va oltre ciò che l'umanità su questa Terra può sopportare". Le forze armate israeliane (Idf) hanno fatto irruzione nell'ospedale pediatrico Rantisi a Gaza e, come documentato dai video diffusi dal portavoce Daniel Hagari, nei sotterranei della struttura hanno individuato una base di Hamas: sono state recuperate armi di diverso tipo e sono stati scoperti locali in cui, con ogni probabilità, sono stati trattenuti ostaggi rapiti nell'attacco del 7 ottobre. "Sotto l'ospedale, nei sotterranei, abbiamo trovato un centro di controllo e comando di Hamas, giubbotti esplosivi, granate, fucili d'assalto Ak-47, esplosivi, Rpg e altri armi", ha detto Hagari in inglese, come mostra il video diffuso dalle Idf. "Abbiamo anche trovato segni indicanti che Hamas ha tenuto ostaggi qui", segnali sui quali si sta indagando, ha aggiunto. "Abbiamo inoltre trovato prove che i terroristi di Hamas sono tornati in questo ospedale dopo il massacro del 7 ottobre, dopo aver massacrato gli israeliani nelle loro case. Hamas si nasconde negli ospedali. Oggi le mostriamo al mondo", ha affermato ancora. Nel sotterraneo ha mostrato una moto, con fori di proiettili, probabilmente impiegata nell'attacco del 7 ottobre. In una stanza, una sedia con delle corde e abiti femminili a terra. Nel sotterraneo, anche docce e un bagno. Poco distanti, pannolini e un biberon. In un'altra stanza, divani e poltrone. Nessuna finestra, ma tende ai muri: "Una stanza usata per registrare video", ha detto Hagari, mostrando anche un foglio che conterrebbe i turni di guardia dei terroristi. Il portavoce dell'esercito israeliano, inoltre, ha affermato che l'Idf si è impegnato per l'evacuazione in sicurezza dell'ospedale. "Israele ha aiutato i manager dell'ospedale a evacuare i pazienti di Gaza in un ospedale più sicuro", ha affermato, aggiungendo che l'esercito è stato informato che "gli ultimi 18 pazienti dell'ospedale Rantisi sono stati evacuati in sicurezza in un ospedale più sicuro". "Questo perché la nostra guerra è contro Hamas, non contro la gente a Gaza. Specialmente non contro i malati, le donne o i bambini". Le assicurazioni sull'evacuazione dell'ospedale sono venute dopo che Hagari ha riferito che unità di elite delle forze armate sono entrate nell'ospedale Rantisi e hanno trovato nelle cantine un centro di comando di Hamas. Secondo Hagari i terroristi di Hamas potrebbero aver lasciato l'ospedale durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente americano Joe Biden ha esortato Israele a proteggere l'ospedale al Shifa a Gaza. "E' mio auspicio che vi siano azioni meno intrusive nell'ospedale", "l'ospedale deve essere protetto", ha detto Biden ai giornalisti nella Sala Ovale, secondo quanto riferiscono i media. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata