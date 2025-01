Ossini, preparati l’estate di Rai 1 sarà tua | Promozione assoluta per il conduttore: mai successo prima

Massimiliano Ossini è uno dei conduttori più giovani e brillanti dei palinsesti della RAI. E la sua crescita sembra davvero inarrestabile

La stagione televisiva per ciò che riguarda la RAI sta procedendo molto meglio del previsto. Nonostante l’addio di Amadeus, attirato inesorabilmente dalla super offerta del gruppo Discovery, la TV di Stato sta ottenendo risultati più che apprezzabili in termini di ascolto e di gradimento del pubblico.

Gran parte del merito di questa crescita, considerata sorprendente dagli stessi dirigenti dell’emittente pubblica, è da attribuire senz’altro al grande successo dai conduttori più giovani e brillanti. Due su tutti stanno facendo il pieno di ascolti, Stefano De Martino e Massimiliano Ossini.

Entrambi napoletani doc, sono alla guida di due programmi di grande importanza per i palinsesti della RAI: il game show ‘Affari tuoi‘ e il talk che da anni accompagna milioni di italiani durante la mattinata, ‘Unomattina‘.

Rispetto al suo più giovane collega, che peraltro ha avuto come trampolino di lancio il talent di Canale 5 ‘Amici‘, Ossini è nato come giovane attore di talento che nel corso del tempo ha preferito cimentarsi con le telecamere della televisione.

Ossini, arriva il salto di qualità: il conduttore di ‘Unomattina’ ci ha preso gusto

Il piccolo schermo e la RAI, perché è proprio sui canali dell’emittente di Viale Mazzini che il concorrente dell’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘ si è ritagliato uno spazio molto importante riuscendo a convincere il management a puntare forte su di lui.

Ora in base ad alcune notizie diffusesi nelle ultime ore il suo spazio all’interno dei palinsesti è destinato a crescere ancora. A quanto pare la prossima edizione di ‘Reazione a catena’, il game show in onda durante l’estate e ad inizio autunno su Rai Uno, non sarà più condotto da Pino Insegno.

Ossini è in pole position per il noto game show: ecco chi lo insidia

L’attore romano non è riuscito a far guadagnare al programma gli ascolti che i vertici della RAI si aspettavano. Per questo motivo Insegno sarà sostituito, molto probabilmente da una conduttrice donna. Non è un caso che siano state convocate per un provino Carolina Rey, Rossella Brescia e Angela Rafanelli.

Nel caso in cui dovesse invece prevalere la scelta più tradizionale, quella di affidarsi a un uomo, i due favoriti sarebbero Flavio Montrucchio e proprio Massimiliano Ossini. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.