Pubblicato il 12 Gennaio 2023 17:53

Ostia, 21enne investito da un bus Atac: morto sul colpo

di Alice Capriotti

Il giovane si era allontanato dal pronto soccorso e stava attraversando la strada in un punto in cui non vi erano le strisce pedonali

Un giovane di 21 anni è morto questa notte a causa di un incidente stradale lungo la via del Mare a Ostia. L'episodio L'episodio è avvenuto verso le 4 di mattina di oggi, giovedì 12 gennaio, e ha coinvolto un bus Atac, che investendolo, gli ha procurato ferite che purtroppo non gli hanno lasciato scampo. E' ancora ignota l'identità del ragazzo, ma sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi necessari a comprendere la dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il 21enne ha attraversato improvvisamente la strada tra il chilometro 25 e 26 della via del Mare, in un punto buio e privo di strisce pedonali. ll conducente, un 47enne, che guidava un bus partito da Acilia e diretto alla stazione Lido, non l'ha visto attraversare e l'ha travolto. Immediati i soccorsi dei paramedici del 118 che hanno fatto il possibile per salvarlo ma l'impatto con l'autobus è stato troppo violento. Sembrerebbe che il giovane provenisse proprio dal pronto soccorso dell'ospedale G.B Grassi di Ostia, e che dopo essere uscito si sia incamminato lungo la strada dove è rimasto coinvolto nell'incidente. I rilievi Sul posto sono inoltre arrivati gli agenti dei Gruppi Monteverde e Decimo Mare, che hanno svolto gli accertamenti di rito, e i vigili urbani che hanno chiuso temporaneamente la strada alla circolazione dei veicoli. Il tratto di strada è stato riaperto solo stamattina e la circolazione è tornata alla normalità. La salma del giovane è stata trasportata in obitorio per effettuare le dovute verifiche.

Alice Capriotti Nata a Roma il 6 marzo 2000. Ha frequentato il liceo classico all’istituto Sant’Apollinare di Roma e ha continuato gli studi all’università di Roma Tre in Scienze della Comunicazione. Scrive di attualità. Articoli di Alice Capriotti