La decisione di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine a Ostia non è un evento improvvisato. È stata una scelta ponderata e necessaria. Dopo numerose sollecitazioni da parte delle associazioni locali e del minisindaco Mario Falconi, il prefetto Lamberto Giannini ha autorizzato l’arrivo di trenta nuovi agenti. La comunità spera che questa mossa possa segnare un cambiamento duraturo nella gestione della sicurezza sul litorale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Piano “Ostia Sicura”, nuovi poliziotti per pattugliare il litorale

Sotto la guida del nuovo dirigente del X Distretto, Alessandro Mennini, il piano “Ostia Sicura” punta a migliorare significativamente il controllo del territorio. Mennini, che porta con sé un bagaglio di esperienze maturate come vice comandante della Squadra Mobile di Roma, si è detto fiducioso riguardo all’impatto positivo che questi nuovi rinforzi potranno avere. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un segnale forte alla criminalità

L’arrivo dei nuovi poliziotti è più che un semplice aumento di numeri: rappresenta un segnale chiaro e diretto alla criminalità locale. L’intento è quello di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e garantire che le spiagge e le strade di Ostia possano tornare ad essere sicure per residenti e turisti.

Il Distretto potrà contare, a partire da questa mattina (10 settembre 2025), su un organico di oltre 130 unità operative e su tre nuovi mezzi d’istituto assegnati per supportare l’attività di controllo del territorio e, al contempo, quella investigativa ed informativa della polizia giudiziaria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Agenti di Polizia di Stato

Proprio ieri, infatti, il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha accolto, in via Statilia, 330 nuovi agenti della Polizia di Stato, che da oggi saranno destinati ai vari presidi di Polizia della Capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento è stato definito dal Questore come “un’operazione di ascolto dei tanti cittadini onesti che ci chiedono rassicurazione nelle loro giornate di persone perbene: questo sarà il primo obiettivo del Distretto di P.S. Lido di Ostia“.

Le reazioni della comunità