La decisione di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine a Ostia non è un evento improvvisato. È stata una scelta ponderata e necessaria. Dopo numerose sollecitazioni da parte delle associazioni locali e del minisindaco Mario Falconi, il prefetto Lamberto Giannini ha autorizzato l’arrivo di trenta nuovi agenti. La comunità spera che questa mossa possa segnare un cambiamento duraturo nella gestione della sicurezza sul litorale.
Piano “Ostia Sicura”, nuovi poliziotti per pattugliare il litorale
Sotto la guida del nuovo dirigente del X Distretto, Alessandro Mennini, il piano “Ostia Sicura” punta a migliorare significativamente il controllo del territorio. Mennini, che porta con sé un bagaglio di esperienze maturate come vice comandante della Squadra Mobile di Roma, si è detto fiducioso riguardo all’impatto positivo che questi nuovi rinforzi potranno avere.
Un segnale forte alla criminalità
L’arrivo dei nuovi poliziotti è più che un semplice aumento di numeri: rappresenta un segnale chiaro e diretto alla criminalità locale. L’intento è quello di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e garantire che le spiagge e le strade di Ostia possano tornare ad essere sicure per residenti e turisti.
Il Distretto potrà contare, a partire da questa mattina (10 settembre 2025), su un organico di oltre 130 unità operative e su tre nuovi mezzi d’istituto assegnati per supportare l’attività di controllo del territorio e, al contempo, quella investigativa ed informativa della polizia giudiziaria.
Proprio ieri, infatti, il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha accolto, in via Statilia, 330 nuovi agenti della Polizia di Stato, che da oggi saranno destinati ai vari presidi di Polizia della Capitale.
L’intervento è stato definito dal Questore come “un’operazione di ascolto dei tanti cittadini onesti che ci chiedono rassicurazione nelle loro giornate di persone perbene: questo sarà il primo obiettivo del Distretto di P.S. Lido di Ostia“.
Le reazioni della comunità
I commenti dei residenti sono stati positivi. Molti vedono in questo intervento una risposta concreta alle preoccupazioni quotidiane legate alla microcriminalità. Tuttavia, alcuni ritengono che non basti solo aumentare la presenza di polizia ma sia necessario anche promuovere iniziative sociali per prevenire il crimine alla radice.