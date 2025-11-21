Ostia, auto arenata sul bagnasciuga: il racconto del 38enne francese e gli accertamenti della polizia

Nelle prime ore di venerdì 21 novembre la quiete di Ostia Ponente è stata interrotta da una scena insolita: una Peugeot 306 con targa francese ferma sul bagnasciuga, raggiunta dall’acqua del mare e incapace di muoversi. Al volante un uomo di 38 anni, originario della Francia, affaticato, agitato, ma lucido nel descrivere ciò che, a suo dire, lo aveva portato fino a quel punto. Il suo racconto ha aperto una serie di verifiche da parte del X Gruppo Mare della polizia locale, chiamata a chiarire il percorso che ha trasformato un tratto di spiaggia pubblica, noto come “bau beach”, in un’improvvisata area di sosta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Auto sul bagnasciuga a Ostia: perché il caso coinvolge un 38enne francese

Secondo le prime ricostruzioni confermate dalle autorità, tutto ha avuto origine poco dopo l’alba. A notare la vettura è stato un uomo che stava camminando lungo il litorale e ha subito segnalato la presenza dell’auto arenata vicino al Porto turistico. Ha riferito di aver visto il francese insieme a una donna a bordo del veicolo, prima che sparisse nel nulla.

Quando gli agenti sono arrivati sulla sabbia, hanno trovato soltanto il conducente. L’uomo ha dichiarato di essersi appartato con una donna conosciuta poco prima e di aver raggiunto la spiaggia attraverso un piccolo slargo vicino all’ingresso del porto, un passaggio non autorizzato ma fisicamente accessibile. Un accesso che non presenta danni né segni di urto, circostanza che fa pensare a una manovra volontaria e non a una perdita di controllo.

Il racconto dell’uomo e il presunto furto durante l’incontro

La versione fornita dal 38enne ha aggiunto elementi che ora richiedono verifiche approfondite. L'uomo ha affermato che la donna si sarebbe allontanata portando via tutto: portafogli, telefono, documenti. Una sottrazione completa che lo ha lasciato senza possibilità di contatto diretto con conoscenti, consolato o autorità consolari.

Gli agenti hanno confermato che non appariva in stato di alterazione e che non erano presenti segnali di collisione lungo il percorso che conduce alla riva. Elementi che pongono ulteriori interrogativi: perché raggiungere la battigia con un’auto? Perché farlo in piena notte, in un’area non destinata alla circolazione? E soprattutto: la donna descritta dall’uomo esiste davvero o si tratta di un tentativo di giustificazione?

Le verifiche della polizia locale: identità, dinamica e possibili violazioni

Ora la polizia locale sta lavorando su tre fronti.

Il primo riguarda l’identificazione del 38enne, privo di ogni documento. Senza conferme ufficiali sulla sua identità, gli agenti del X Gruppo Mare devono ricorrere a procedure più lunghe, affidandosi ai canali internazionali e alle verifiche incrociate con le autorità francesi.

Il secondo riguarda l’eventuale furto denunciato oralmente dall’uomo. Gli agenti stanno cercando testimoni, immagini utili e riscontri incrociati per stabilire se il racconto sia fondato. L’uomo che ha segnalato l’auto ha riferito di aver visto una donna, ma la sua testimonianza è ancora in fase di approfondimento.

Il terzo punto riguarda la posizione del francese sul piano amministrativo e penale. Accedere con un’auto fino al bagnasciuga viola le norme sul transito in aree demaniali e potrebbe comportare sanzioni significative, oltre a un’eventuale procedura per danni ambientali, considerata la delicatezza del tratto costiero.

Ostia e il caso della “car beach”: cosa resta da chiarire

La vicenda ha acceso l’attenzione sulla gestione degli accessi al litorale e su come un automobilista sia riuscito a raggiungere senza ostacoli la riva. Il punto d’ingresso indicato dal francese è un’area dove un muretto delimita il marciapiede, ma in cui un varco lascia spazio al passaggio di persone e animali. Resta da stabilire se l’uomo conoscesse già quel punto o se sia arrivato lì seguendo la donna descritta nel suo racconto.

Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e valutando tutti gli elementi utili, compresi i segni lasciati dagli pneumatici sulla sabbia e gli orari delle segnalazioni dei passanti. Il 38enne, al momento, non risulta coinvolto in episodi di disturbo o altri comportamenti problematici durante la notte, ma la sua permanenza sul litorale in condizioni così anomale richiede ulteriori accertamenti.

Un caso insolito che ora attende risposte ufficiali

La Peugeot 306 è stata recuperata dopo diverse operazioni, perché completamente impantanata e danneggiata dal contatto prolungato con l’acqua. Il francese è stato accompagnato negli uffici della polizia locale per gli accertamenti del caso. Le verifiche continueranno fino a quando non sarà definita la sua identità e chiarito l’eventuale furto.

Restano aperti più interrogativi: l’uomo è davvero vittima di una sottrazione di beni? Ha volontariamente guidato fino alla riva per un incontro privato? O c’è dell’altro dietro questa vicenda singolare?

La risposta arriverà solo dalla ricostruzione completa degli agenti, impegnati a dare un quadro preciso a un episodio che unisce un comportamento avventato, una denuncia ancora da confermare e un accesso insolito a uno dei tratti più frequentati del litorale romano.