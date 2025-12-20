Con le festività alle porte e le strade del centro di Ostia sempre più frequentate, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno intensificato i controlli con un servizio mirato al contrasto del degrado urbano. L’intervento, svolto nelle aree centrali del litorale romano, si è concentrato su una situazione segnalata e visibile da tempo: un mercatino abusivo, allestito senza autorizzazioni, dove venivano messi in vendita oggetti recuperati dai rifiuti nelle zone limitrofe.

Il bilancio dell’operazione parla di quattro persone identificate e sanzionate, contravvenzioni complessive per 20 mila euro e una grande quantità di materiale tolta dalla strada e avviata allo smaltimento.

Ostia, stretta dei Carabinieri contro il degrado: controlli rafforzati nei giorni delle feste

Il periodo natalizio, a Ostia, significa maggiore afflusso di residenti e visitatori nei punti più centrali: passeggiate, acquisti dell’ultimo minuto, famiglie che scelgono il litorale per una giornata all’aria aperta. In questo contesto, il presidio del territorio assume un valore ancora più concreto, perché la vivibilità degli spazi pubblici diventa un tema quotidiano, fatto di sicurezza percepita, decoro, rispetto delle regole.

Il servizio predisposto dai Carabinieri si inserisce proprio in questa cornice: verificare situazioni che possono creare criticità, intervenire dove si registrano attività irregolari, ripristinare condizioni ordinate nei luoghi più esposti al passaggio.

Ostia, stretta dei Carabinieri contro il degrado: mercatino abusivo e merce recuperata dai rifiuti

Nel dettaglio, i militari hanno controllato e sgomberato un mercatino abusivo nel quale venivano venduti oggetti recuperati dai rifiuti. È un fenomeno che, oltre all’aspetto dell’abusivismo commerciale, apre questioni igieniche e di tutela dei consumatori: materiali di provenienza incerta, spesso esposti all’aperto, senza tracciabilità e senza garanzie, finiscono per essere proposti come “occasioni” a chi passa.

Il risultato è un doppio danno: da un lato l'occupazione impropria di spazi pubblici, dall'altro il rischio che quelle stesse aree diventino punti fissi di accumulo, con conseguente peggioramento del decoro urbano.

Ostia, stretta dei Carabinieri contro il degrado: quattro identificati e 20 mila euro di sanzioni

All’esito dei controlli, sono stati identificati quattro venditori ambulanti, tutti di nazionalità straniera e privi delle autorizzazioni necessarie. Per loro sono scattate sanzioni amministrative che, complessivamente, ammontano a 20 mila euro. Si tratta di un passaggio rilevante perché evidenzia l’impostazione dell’intervento: non un semplice allontanamento, ma un’azione con conseguenze economiche precise, mirata a interrompere l’attività irregolare e a scoraggiare la riproposizione del mercatino nei giorni successivi.

Ostia, stretta dei Carabinieri contro il degrado: 35 quintali di oggetti rimossi e smaltiti

Oltre alle sanzioni, l'operazione ha comportato un'attività impegnativa sul piano logistico: in quello stesso contesto sono stati smaltiti circa 35 quintali di oggetti vari destinati all'illecita compravendita. Il dato restituisce la dimensione dell'allestimento e spiega perché questi mercatini, se tollerati, tendano a crescere rapidamente: più merce significa più spazio occupato, più rifiuti, più difficoltà a mantenere pulite le aree.

La rimozione e lo smaltimento non sono soltanto una “pulizia” finale, ma la chiusura sostanziale del canale di vendita, perché tolgono dal terreno il materiale che alimenta il giro.

Ostia, stretta dei Carabinieri contro il degrado: decoro, regole e tutela dello spazio pubblico

Interventi come questo parlano a due livelli. Il primo è immediato: liberare una zona, ripristinare ordine, impedire che l'occupazione abusiva prenda il sopravvento nei giorni di maggiore afflusso. Il secondo riguarda la tutela dello spazio pubblico come bene condiviso: marciapiedi, piazze, passaggi pedonali devono restare fruibili e sicuri, senza trasformarsi in aree di accumulo o in mercati improvvisati.

È anche una risposta, indiretta, a chi vive Ostia ogni giorno e chiede controlli costanti, non soltanto interventi episodici. Con il Natale ormai vicino, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla capacità del territorio di reggere la pressione delle presenze, garantendo vivibilità e rispetto delle regole.

Il servizio antidegrado dei Carabinieri della Compagnia di Ostia va letto in questa prospettiva: un’azione mirata, con sanzioni e rimozioni, per evitare che l’abusivismo commerciale e l’accumulo di materiali sottraggano qualità agli spazi centrali del litorale romano proprio nel momento in cui diventano più vissuti.