Ostia, blitz Carabinieri nei lotti: 9 arresti, 527 persone identificate e 2.037 dosi di crack sequestrate

Ostia torna sotto i riflettori per un’operazione ad alto impatto dei Carabinieri: nelle ultime 48 ore la Compagnia di Roma Ostia ha messo in campo controlli straordinari nel X Municipio, con un focus sui lotti e sui “fortini” dello spaccio. Il bilancio parla di 9 arresti, 16 persone denunciate e un sequestro di stupefacenti ritenuto destinato ad alimentare le piazze di vendita in vista delle feste di fine anno.

L'attività si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Maxi blitz dei Carabinieri a Ostia: i numeri dell’operazione nei lotti del X Municipio

Il dispositivo dell'Arma ha portato all'arresto in flagranza di 6 persone: 4 per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e 2 per evasione. A queste si aggiungono 3 soggetti rintracciati perché destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Autorità giudiziaria. Tutti gli arresti, secondo quanto comunicato, sono stati convalidati.

Sul fronte delle denunce, sono 16 le persone segnalate in stato di libertà per reati diversi: detenzione di droga per spaccio, rapina impropria, furto e porto di oggetti atti ad offendere. Un quadro che restituisce la fotografia di un territorio dove i reati predatori e quelli legati al mercato degli stupefacenti continuano a intrecciarsi, alimentandosi a vicenda.

Ostia, maxi blitz dei Carabinieri: il sequestro da 100mila euro e il ruolo del cane “Nathan”

L’episodio più rilevante dell’operazione riguarda l’arresto in flagranza di un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, fermato per detenzione ai fini di spaccio. Determinante, nel controllo, è stato il fiuto del cane “Nathan”, unità cinofila del Nucleo di Santa Maria di Galeria: la perquisizione ha portato al ritrovamento di 3,7 chili di hashish, suddivisi in 36 panetti, e di circa un chilo di cocaina e crack.

La parte più allarmante, sul piano operativo, è il dettaglio delle dosi: il crack era già frazionato in 2.037 dosi pronte, con un valore di mercato stimato intorno ai 100mila euro. La sostanza era occultata all’interno di un’abitazione individuata dai militari e ritenuta uno dei possibili depositi usati per rifornire le piazze di spaccio di Ostia: secondo l’ipotesi investigativa, un carico destinato a sostenere la domanda legata ai giorni festivi.

Per il 47enne l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Controlli straordinari a Ostia: identificate 527 persone, 21mila euro di multe e 35 segnalazioni

L’operazione non si è limitata ai singoli arresti: i Carabinieri hanno identificato complessivamente 527 persone, delle quali 167 straniere, e hanno riscontrato 284 soggetti “positivi” in banca dati. I controlli sui veicoli sono stati 259, con sanzioni al Codice della Strada per circa 21mila euro. Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Roma e sanzionati 35 assuntori di sostanze stupefacenti, un dato che evidenzia quanto il consumo resti diffuso e quanto la filiera della vendita trovi terreno fertile.

Ostia e il maxi blitz dei Carabinieri: motivazioni, conseguenze e reazioni attese

L’impostazione dell’intervento risponde a un obiettivo chiaro: prevenzione, contrasto ai reati e riduzione del degrado urbano, concentrando risorse e controlli nei punti ritenuti più sensibili. Colpire i depositi e la logistica dello spaccio significa tentare di interrompere la continuità dell’approvvigionamento, soprattutto in periodi in cui la richiesta cresce e i gruppi criminali cercano di massimizzare gli incassi.

Sul piano delle conseguenze, l’operazione produce un doppio effetto: da una parte l’impatto immediato sul mercato locale degli stupefacenti, dall’altra un segnale di presenza dello Stato in aree dove la pressione criminale si manifesta con regolarità. Le reazioni, ora, si misureranno anche sulla capacità di mantenere alta l’attenzione con controlli ripetuti e mirati, evitando che lo spazio lasciato libero venga rioccupato in tempi rapidi.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza definitiva.