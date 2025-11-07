Ostia, blitz dei Carabinieri nel “quadrilatero dello spaccio”: 13 arresti e droga sequestrata

L’intervento, condotto sotto il coordinamento del Dipartimento “Criminalità diffusa e grave” della Procura di Roma, ha coinvolto decine di militari, con l’impiego di un elicottero, unità cinofile antidroga e aliquote di primo intervento.

Ostia: operazione antidroga nel “quadrilatero dello spaccio”

L’obiettivo era quello di agire in modo simultaneo nei punti più critici del territorio, soprattutto nelle aree già segnalate come epicentro del traffico di droga.

Le perquisizioni e i controlli hanno riguardato in particolare piazza Gasparri, via Forni, via Fasan e via dell’Idroscalo, un quadrante urbano che i Carabinieri di Ostia monitorano da settimane nell’ambito di un piano continuativo di contrasto al narcotraffico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Piazza Gasparri, sequestrata droga in appartamento occupato abusivamente

Il risultato più significativo dell’operazione è arrivato da piazza Gasparri, dove i militari hanno fatto irruzione in un appartamento occupato abusivamente e trasformato in un punto di riferimento per la vendita al dettaglio di stupefacenti.

All’interno, i Carabinieri hanno trovato centinaia di dosi di hashish e cocaina già pronte per la distribuzione e 9.089 euro in contanti, ritenuti guadagno diretto dell’attività illecita.

Cinque persone sono state arrestate: quattro cittadini italiani (due donne, un uomo e un minorenne di 17 anni) e un cittadino straniero. Tutti sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle decisioni del magistrato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Raffica di sanzioni sul territorio

Parallelamente agli arresti, l’operazione ha portato alla denuncia di 9 persone per diversi reati e violazioni amministrative.

Nel dettaglio:

una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio ;

; cinque per possesso di oggetti atti ad offendere ;

; una per ricettazione ;

; una per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ;

; una per guida senza patente.

I Carabinieri hanno inoltre notificato la sospensione della licenza a un esercizio pubblico, in applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., per motivi di ordine e sicurezza.

Contestualmente sono stati proposti sei provvedimenti di DASPO urbano nei confronti di persone coinvolte nella vendita ambulante non autorizzata, fenomeno che in alcune aree del litorale accompagna spesso le attività di spaccio e microcriminalità.

Identificate 131 persone e controllati 59 veicoli

Nel corso della giornata, i militari hanno identificato complessivamente 131 persone e sottoposto a verifica 59 veicoli.

Le operazioni di controllo hanno riguardato strade, piazze, parcheggi e aree limitrofe alla stazione di Ostia Lido, dove sono frequenti segnalazioni di degrado e attività illegali.

La presenza costante delle pattuglie sul territorio, insieme al supporto aereo e ai nuclei cinofili, ha consentito di monitorare in tempo reale gli spostamenti dei sospettati e di intervenire in modo coordinato.

Le attività, spiegano i Carabinieri, si inseriscono in una strategia di contrasto prolungata, che nelle ultime settimane ha già portato a sette ulteriori arresti per droga nei cosiddetti “fortini dei pusher” della zona.

Il “quadrilatero dello spaccio”

L’area di intervento – il cosiddetto quadrilatero dello spaccio tra piazza Gasparri, via Forni, via Fasan e via dell’Idroscalo – è da tempo sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Si tratta di una zona dove il fenomeno dello spaccio è spesso legato a microcriminalità diffusa, violazioni urbanistiche e degrado abitativo.

Le azioni di queste settimane, sottolineano i Carabinieri, non hanno solo finalità repressive: rientrano in un piano di controllo sistematico che punta a ripristinare condizioni di sicurezza e legalità, anche attraverso la collaborazione con la Prefettura e gli enti locali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il coordinamento con il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, garantisce una continuità operativa e una pianificazione condivisa con la Procura e il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in modo da rendere l’azione di contrasto più efficace e stabile nel tempo.

Sicurezza, prevenzione e presidio del territorio

L’operazione di Ostia conferma la linea d’azione adottata dai Carabinieri nel territorio della Capitale: prevenzione, presenza e tempestività.

Il controllo costante del litorale romano mira a limitare l’attività delle reti locali di spaccio, ma anche a contenere fenomeni di illegalità diffusa che incidono sulla vivibilità dei quartieri.

Le verifiche amministrative, la collaborazione interforze e l’integrazione con il sistema giudiziario rappresentano le leve principali di una strategia che, secondo la Questura e la Prefettura, sarà replicata in altri municipi nei prossimi mesi.

Gli interventi a tappeto, uniti al presidio capillare delle aree critiche, hanno già dato segnali di riduzione delle attività illecite e una maggiore percezione di sicurezza tra i residenti.