Ostia, blitz della Polizia sul litorale: 5 arresti e un hub domestico dello spaccio smantellato con YouPol

Ostia torna al centro di una vasta operazione di controllo del territorio che punta a colpire lo spaccio diffuso e a rendere più stabile la presenza dello Stato sul litorale. Il bilancio dell’attività coordinata dagli agenti del X Distretto Lido di Roma parla di cinque arresti, cento persone identificate, tredici già con precedenti di polizia, e quarantacinque veicoli ispezionati.

Un’azione ad ampio raggio che non si è limitata ai posti di controllo, ma ha seguito piste precise, fino a portare alla scoperta di un appartamento usato come base operativa per la droga, individuato anche grazie a una segnalazione arrivata con l’app YouPol.

Ostia, controlli sul litorale e pressione costante contro lo spaccio

Il senso dell’operazione sta tutto nella scelta di costruire una presenza capillare, visibile e continua in un’area delicata come quella del litorale romano. Non un intervento isolato, ma un dispositivo fatto di verifiche mirate, controlli su strada e osservazione dei movimenti ritenuti sospetti, con l’obiettivo di incidere sulle forme più radicate di illegalità quotidiana.

Il dato numerico, da solo, restituisce la portata del servizio, ma racconta soprattutto la volontà di presidiare Ostia in modo più fitto, intervenendo sia sul piccolo spaccio sia su situazioni legate a soggetti già noti alle forze dell’ordine. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Inseguimento a Ostia, arrestati due uomini dopo la fuga in auto

Uno degli episodi più tesi si è verificato quando gli agenti hanno rivolto l’attenzione a un uomo che, appena vista la pattuglia, ha tentato di allontanarsi insieme a un complice a bordo di un’auto. Da quel momento è partito un inseguimento nelle strade del litorale, terminato soltanto quando il veicolo dei fuggitivi è rimasto bloccato nel traffico. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, i due hanno effettuato una manovra in retromarcia urtando la volante della Polizia.

Entrambi sono stati fermati e arrestati con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La dinamica conferma un aspetto ormai noto nelle attività di contrasto sul territorio: spesso i controlli ordinari diventano decisivi proprio quando una fuga improvvisa svela un contesto più pesante di quello che appare a prima vista.

Droga nascosta nell’auto, scattano denuncia e sequestri

Dopo il fermo, la perquisizione dell’auto, svolta con il supporto delle unità cinofile, ha permesso di trovare oltre 25 grammi di hashish nascosti dentro una bocchetta dell’impianto di aerazione sotto il sedile del conducente. Per l’uomo alla guida è scattata anche la denuncia all’autorità giudiziaria per guida senza patente e per detenzione di sostanza stupefacente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È un dettaglio che rende bene il livello di attenzione messo in campo durante il servizio: non un semplice controllo di superficie, ma una verifica accurata, resa ancora più efficace dal lavoro dei cani antidroga, che in questo genere di operazioni fanno spesso la differenza nel ritrovamento di droga occultata in vani difficili da individuare.

YouPol decisiva a Ostia, scoperto appartamento usato per lo spaccio

Il passaggio investigativo più rilevante si è però sviluppato in via Domenico Baffigo, dove una segnalazione arrivata tramite YouPol ha orientato gli agenti verso un appartamento nella disponibilità di un romano di 24 anni. L’intervento è scattato dopo che gli investigatori avevano documentato in diretta uno scambio droga-denaro, elemento che ha dato forza e immediatezza all’azione di polizia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È qui che emerge il peso concreto delle segnalazioni dei cittadini quando vengono convogliate in strumenti rapidi e mirati: YouPol, nata proprio per facilitare il contatto con le forze dell’ordine, in questo caso non è stata un canale accessorio, ma un tassello operativo che ha consentito di arrivare a un risultato netto.

Cocaina, contanti e materiale per il confezionamento nel deposito domestico

All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato materiale utile al confezionamento della droga e 760 euro in monete. Ma il dato più indicativo è arrivato subito dopo, quando un passaggio ricavato sul balcone ha condotto a un secondo appartamento, usato come deposito. Lì sono stati sequestrati circa 4.000 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività illecita. Il ventiquattrenne ha ammesso di avere la disponibilità dell’immobile, spiegando di aver nascosto il denaro senza che la madre convivente ne fosse a conoscenza.

Su sua indicazione, e ancora una volta con il supporto dei cani antidroga Loki e Ayrton, gli agenti hanno recuperato anche un bilancino di precisione e un contenitore di caramelle con 23 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 21 grammi, lanciati dalla finestra poco prima dell’arrivo della Polizia.

Per il giovane sono quindi scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza di contanti, strumenti di pesatura e dosi già confezionate delinea un’organizzazione domestica funzionale a un’attività continua, non un episodio occasionale.

Ostia, altri due arresti eseguiti durante i servizi della Polizia

L’operazione ha prodotto anche altri due arresti legati a provvedimenti già emessi dall’autorità giudiziaria. Gli agenti hanno infatti eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un sessantatreenne romano, condannato per reati contro il patrimonio a una pena residua di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Inoltre è stato notificato un provvedimento di custodia cautelare in carcere a un trentunenne romano, già agli arresti domiciliari, poi trasferito nella casa circondariale di Rebibbia.

Anche questo passaggio aiuta a leggere correttamente il senso dell’attività svolta a Ostia: i controlli sul territorio non servono solo a intercettare reati in corso, ma anche a rendere effettivi provvedimenti pendenti e a chiudere situazioni lasciate aperte.

Sicurezza sul litorale, perché il piano della Polizia proseguirà

Il messaggio che arriva dal litorale romano è chiaro: la pressione non si fermerà con questo bilancio. I servizi, come indicato dalla Polizia di Stato, andranno avanti anche nelle prossime settimane secondo le linee condivise nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questo significa continuità, presenza rafforzata e attenzione costante verso ogni forma di illegalità diffusa.

Per Ostia il nodo non riguarda solo i singoli arresti, ma la possibilità di consolidare un presidio capace di rendere più difficile il radicamento di reti di spaccio, basi logistiche improvvisate e circuiti di denaro che alimentano l’economia illegale.

In una zona dove il controllo del territorio ha un valore concreto nella vita quotidiana di residenti, famiglie e attività commerciali, il dato più importante potrebbe essere proprio questo: la scelta di non arretrare e di mantenere alta la pressione.