La mattina del 6 settembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, supportati dal Gruppo di Ostia, dai reparti specializzati del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), del NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) di Roma e da un elicottero del Nucleo di Pratica di Mare, hanno condotto un vasto servizio straordinario di controllo del territorio.

Ostia, operazione dei Carabinieri: identificate 347 persone, 3 arresti per droga, sgomberati appartamenti

L’attività, inserita nel quadro delle linee strategiche dettate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha avuto come obiettivo la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, dello spaccio di sostanze stupefacenti e del degrado urbano.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 347 persone. Nella zona di piazzale Gasparri e nei cosiddetti "Lotti", i Carabinieri hanno arrestato tre soggetti: due per detenzione di droga ai fini di spaccio e uno rintracciato a seguito dell'aggravamento di una misura cautelare precedente.

Il primo arrestato per stupefacenti aveva con sé 71 grammi di cocaina suddivisi in 131 dosi già pronte per la vendita. Il secondo è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish. Oltre agli arresti, sei persone sono state segnalate in via amministrativa come assuntori di sostanze stupefacenti: complessivamente erano in possesso di 1,3 grammi di hashish, 3,5 grammi di marijuana, 1,7 grammi di cocaina e 1,5 grammi di crack.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, due appartamenti di edilizia popolare occupati abusivamente e utilizzati per attività legate allo spaccio sono stati riaffidati all'ente gestore.

Dodici denunce e un provvedimento restrittivo

Parallelamente, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero 12 persone per reati e violazioni eterogenee. Tra queste: una per guida senza patente mai conseguita, una per rapina, due per ricettazione, quattro per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, una per guida in stato di ebbrezza, una per detenzione di droga ai fini di spaccio e due per occupazione abusiva di immobili. Uno di questi ultimi risultava già destinatario di un divieto di dimora nel comune di Roma.

A un altro soggetto è stato notificato un decreto di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione contestuale del dispositivo elettronico di sicurezza previsto dalle misure cautelari.

Controlli mirati negli immobili e nelle attività commerciali

L'operazione ha incluso verifiche all'interno del complesso "Faber/Village", già oggetto di confisca. Qui i Carabinieri hanno rintracciato e allontanato nove persone che occupavano abusivamente lo stabile abbandonato.

In parallelo, sono stati eseguiti controlli in attività commerciali del litorale. In uno stabilimento balneare, grazie al supporto dei Carabinieri del NIL e del NAS, sono state accertate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’impiego di personale senza preventiva comunicazione. In un bar sono emerse irregolarità igienico-sanitarie e carenze nella tracciabilità degli alimenti, con conseguente sospensione parziale dell’attività.

Posti di blocco e sanzioni al Codice della Strada

Le verifiche hanno interessato anche la viabilità principale del litorale romano. I Carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le arterie più trafficate, controllando 168 veicoli ed elevando diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

Un’operazione ad ampio raggio contro degrado e illegalità

Il bilancio dell’operazione è consistente: tre arresti, dodici denunce, due appartamenti popolari liberati, nove occupanti abusivi allontanati da uno stabile confiscato e attività commerciali sottoposte a verifiche con relative sanzioni. A questo si aggiunge l’ampia attività di prevenzione svolta attraverso identificazioni, controlli ai veicoli e monitoraggio aereo con il supporto dell’elicottero dell’Arma.