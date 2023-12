Ostia, coppia rapinata in casa in pieno giorno: bottino da 700 mila euro e banditi in fuga

(Adnkronos) – Coppia di anziani rapinata in casa oggi, 7 dicembre, ad Ostia (Roma). I banditi hanno atteso il marito, 74anni, al portone e lo hanno seguito fino alla porta di casa per poi fare irruzione all'interno e chiudere lui, la moglie e la collaboratrice domestica in bagno. I tre sono stati anche imbavagliati. I rapinatori, tre con il volto coperto e i guanti, hanno rovistato ovunque e hanno portato via soldi e gioielli per un valore di circa 700mila euro. Riuscito a liberarsi, è stato lo stesso 74enne a chiamare il 112. Ora è caccia alla banda dei rapinatori in fuga. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

