Ostia, doppio sequestro nel parco della Madonnina: Polizia salva due donne e arresta un 50enne

Urla soffocate, richieste di aiuto, poi il silenzio del verde interrotto dalle sirene. A Ostia una lite in ambito familiare è degenerata fino a trasformarsi in un doppio sequestro di persona dentro un alloggio di fortuna: un cinquantenne di origini ucraine è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna e averla trattenuta contro la sua volontà.

Nella furia dell’uomo è rimasta coinvolta anche un’amica della vittima, accorsa per prestare aiuto e finita a sua volta intrappolata.

Ostia, sequestro nel parco della Madonnina: l’allarme e l’intervento del X Distretto

La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Questura: dall’interno di una baracca, nel parco della Madonnina, provenivano lamenti e invocazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido di Roma. In pochi istanti hanno individuato l’area esatta da cui arrivavano i rumori, in un contesto che, dall’esterno, poteva apparire immobile e privo di presenze.

Doppia prigionia in un alloggio di fortuna: catena e lucchetto all’ingresso

Davanti agli agenti l'ingresso risultava sbarrato: una catena e un lucchetto impedivano l'accesso. Forzata l'entrata, i poliziotti si sono trovati di fronte le due donne. Una di loro era riversa a terra, dolorante, con diverse escoriazioni ed ecchimosi sul corpo. Le condizioni hanno reso necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118, che l'hanno soccorsa e trasportata in ospedale.

Aggressione alla compagna e coinvolgimento dell’amica: la ricostruzione degli investigatori

Secondo quanto ricostruito in sede investigativa, l’episodio sarebbe iniziato con una lite dell’uomo con la compagna, poi degenerata in un’aggressione violenta. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, un’amica della vittima si sarebbe presentata sul posto, ma l’indagato avrebbe reagito con ulteriore violenza anche nei suoi confronti.

A quel punto avrebbe impedito a entrambe di allontanarsi, bloccandole all'interno dell'alloggio di fortuna e privandole della libertà.

Ricerche immediate e fermo nel parco: l’uomo trovato a pochi minuti dai fatti

Una volta “cristallizzata” la dinamica e raccolti i primi elementi, le ricerche sono scattate senza ritardi. Nel giro di pochi minuti gli agenti, sempre all’interno del parco, hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalle vittime. Alla vista dei poliziotti avrebbe tentato di divincolarsi, ma è stato bloccato e messo in sicurezza.

Coltello brandito contro le vittime: il disarmo e l’arresto

Gli operatori lo hanno anche disarmato: secondo quanto riferito, aveva brandito un coltello fino a pochi minuti prima contro le donne. Per l'uomo sono scattate le manette per i reati di maltrattamenti e sequestro di persona. Al termine degli atti di rito è stato condotto nella Casa Circondariale di Regina Coeli. L'arresto è stato successivamente convalidato dall'Autorità Giudiziaria.

Violenza domestica e richiesta di aiuto: il peso delle segnalazioni tempestive

L’episodio riporta l’attenzione su un dato spesso determinante nei casi di violenza in ambito familiare: la differenza la fa la tempestività. In questa vicenda, la chiamata che ha segnalato urla e richieste d’aiuto ha permesso un intervento rapido, con l’apertura forzata dell’ingresso e la messa in salvo delle persone coinvolte.

Restano ora le verifiche investigative e giudiziarie che dovranno accertare ogni responsabilità, ricostruendo con precisione l’intera sequenza dei fatti.

Per completezza, si precisa che gli elementi descritti attengono alla fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.