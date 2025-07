In vista del Giubileo dei Giovani, evento religioso che coinvolge migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia e dall’estero, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino. L’attività, pianificata secondo le direttive del Comando Provinciale e in linea con le indicazioni del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha avuto l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza ottimali, soprattutto per i giovani in arrivo per partecipare agli appuntamenti religiosi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I controlli si sono concentrati non solo nelle zone prossime ai luoghi di alloggio dei pellegrini, ma anche lungo i principali percorsi di accesso alle aree interessate dagli eventi. L’iniziativa rientra nel piano di prevenzione concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e punta a contrastare ogni forma di illegalità e degrado urbano in un contesto caratterizzato da forte mobilità e presenza giovanile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sei persone denunciate, tra droga, armi e guida in stato d’ebbrezza

Durante l’operazione sono state denunciate a piede libero sei persone. Il primo episodio riguarda un ragazzo italiano di 19 anni, fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma Acilia. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di una somma in contanti pari a 2.175 euro, ritenuta frutto di attività illecita. Il materiale è stato sequestrato, e nei confronti del giovane è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un secondo intervento ha visto coinvolto un cittadino marocchino di 25 anni, sorpreso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia mentre portava con sé un coltello, senza alcuna giustificazione. Per lui è scattata la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un reato che, in contesti come quello attuale di potenziale aggregazione di massa, assume un peso ancora più significativo sul piano della prevenzione.

Altri quattro individui sono stati denunciati a Fregene per guida in stato di ebbrezza. I Carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto i conducenti all’alcoltest, accertando in ciascun caso un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Si tratta di violazioni particolarmente gravi, soprattutto se si considera la presenza massiccia di giovani sulle strade in questi giorni e il rischio di incidenti connesso all’abuso di alcol. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Quasi 400 persone identificate e oltre 8.000 euro di multe

L’attività di controllo ha visto complessivamente l’identificazione di 396 persone e la verifica di 182 veicoli. Sono state elevate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un totale di 8.312 euro. Le infrazioni più frequenti hanno riguardato mancate revisioni, uso del cellulare alla guida, mancato uso delle cinture di sicurezza e altri comportamenti potenzialmente pericolosi alla guida. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’operazione dimostra l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio in un periodo in cui l’afflusso di visitatori è particolarmente elevato. I Carabinieri continueranno a monitorare le principali arterie di collegamento e i luoghi più sensibili con pattuglie dedicate, anche in orari notturni, per garantire un clima di ordine e sicurezza durante tutta la durata degli eventi giubilari. Carabinieri, Alcol-Test

Controlli mirati anche nei prossimi giorni

L’impegno delle autorità non si esaurisce con l’operazione delle ultime ore. I controlli proseguiranno nelle giornate a venire, soprattutto in concomitanza con i principali appuntamenti del Giubileo dei Giovani. L’obiettivo è duplice: prevenire comportamenti illeciti e offrire una presenza rassicurante per i fedeli e le famiglie che partecipano agli eventi.

I servizi si inseriranno in una più ampia strategia di controllo urbano, che prevede anche la collaborazione con le altre forze di polizia e il coinvolgimento delle amministrazioni locali per la gestione degli afflussi e la tutela del decoro urbano.

La presenza capillare dell’Arma sul territorio, unita all’esperienza operativa dei reparti coinvolti, rappresenta un elemento chiave nella prevenzione di episodi di microcriminalità, e nel garantire che le giornate del Giubileo possano svolgersi in piena serenità, anche per le fasce più giovani della popolazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata