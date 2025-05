Ostia: ecco le nuove concessioni per i lidi storici del litorale

Un nuovo inizio per il Kursaal

Il Kursaal, simbolo della Dolce Vita romana, è pronto a rinascere. Dopo un periodo di abbandono e degrado, lo storico stabilimento balneare di Ostia è stato assegnato a una nuova gestione. La società Insolito Night and Day, guidata da Gennaro Arena, ha ottenuto la concessione grazie a un bando pubblico. Arena, noto imprenditore nel settore della ristorazione e della movida, si prepara a riportare in vita questo pezzo di storia del litorale romano.

Le altre concessioni: Marinella, Palme e Dopolavoro Atac

Oltre al Kursaal, altri tre stabilimenti hanno trovato nuovi gestori. La Marinella è stata affidata alla società Palm Beach, mentre il Dopolavoro Atac è ora sotto la gestione dell'associazione sportiva Energy. Infine, Le Palme è stato assegnato alla Delano srls. Queste concessioni segnano un passo importante per il rilancio del litorale di Ostia, un'area che ha vissuto momenti difficili ma che ora guarda al futuro con ottimismo.

Il percorso per arrivare a queste nuove assegnazioni non è stato semplice. Il bando originale, pubblicato nel 2020 durante l'amministrazione Raggi, è stato annullato dal Tar per vizi amministrativi. Successivamente, l'attuale maggioranza ha tentato di cancellarlo, ma i ricorsi hanno portato a una nuova conferma da parte del Tar. Alla fine, solo otto dei trenta stabilimenti messi a gara hanno trovato nuovi gestori, mentre altri quattro sono ancora in attesa di una soluzione.

Nonostante i progressi, le difficoltà non mancano. Alcune società vincitrici non hanno più i requisiti necessari, e altre concessioni sono ancora in sospeso. Il Campidoglio dovrà affrontare queste sfide per garantire un futuro stabile e prospero al litorale di Ostia. Intanto, i nuovi gestori si preparano a riportare vita e attività sulle spiagge, con la speranza di un’estate all’insegna del rilancio e della rinascita.

