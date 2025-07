Ostia: I chioschi restano chiusi, un’estate di disservizi e disagi, lontana dalle promesse

Un’estate lontana dalle promesse

Nel cuore dell'estate 2025, che dovrebbe vedere Ostia come uno dei gioielli turistici di Roma in vista del Giubileo, la situazione sembra surreale. Malgrado i proclami ufficiali del Comune, la realtà si presenta ben diversa sulle coste che accolgono fino a diecimila visitatori ogni fine settimana. Le strutture ai cancelli di Ostia offrono uno spettacolo desolante: chioschi chiusi, servizi igienici quasi inesistenti e un'assenza pressoché totale di bagnini.

Il contrasto tra annunci e realtà

A due passi dalla tenuta presidenziale di Castelporziano, ci si sarebbe aspettati una gestione esemplare delle spiagge pubbliche. Tuttavia, a metà luglio, i due chilometri di litorale presentano più serrature che servizi aperti. Le strutture 1, 2 e 3 sono le uniche a fornire bagni operativi; per il resto, lucchetti arrugginiti sigillano ancora molti locali.

I problemi sul campo

La presenza di vagabondi nelle stanze abbandonate è stata risolta solo parzialmente con interventi tardivi. In una delle strutture il degrado è palpabile: porte divelte, incendi recenti e locali anneriti dal fumo. Nella struttura numero 7, una situazione preoccupante: è allagata e vi si teme la proliferazione di insetti portatori di malattie.

Sicurezza sotto minaccia

L'assenza di bagnini non è l'unico problema. Gli atti vandalici e i furti sono all'ordine del giorno: le auto dei visitatori sono prese d'assalto dai ladri e i parcheggiatori abusivi prosperano in questo contesto di anarchia locale. La presenza sempre più frequente di spacciatori aggrava ulteriormente il quadro.

Speranze per il futuro?

Mentre alcune luci spente iniziano ad accendersi nei chioschi abbandonati, i residenti sperano ancora in un miglioramento concreto. Gli sforzi per godere delle spiagge romane proseguono tra mille difficoltà. Tuttavia, la strada per trasformare gli annunci in realtà tangibili appare ancora lunga.

