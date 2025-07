Ostia, il sindaco Gualtieri annuncia: “Aneme e Core” diventerà una spiaggia libera

Un cambiamento in arrivo sul litorale di Ostia

In una mossa che promette di ridare il mare alla cittadinanza, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato un’importante trasformazione per il litorale di Ostia. Lo stabilimento “Aneme e Core”, finora simbolo di illegalità e irregolarità edilizie, sarà demolito per lasciare spazio a una spiaggia libera. Questo passo è parte del piano del Comune di Roma per restituire agli abitanti un’area costiera aperta e gestita dall’amministrazione pubblica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sopralluogo e futuro sostenibile

Durante un sopralluogo, Gualtieri ha sottolineato l’intenzione di creare uno stabilimento ecosostenibile che sarà gestito direttamente da Roma Capitale. L’iniziativa prevede la costruzione di strutture rispettose dell’ambiente, concepite per offrire accesso libero a tutti i cittadini. La demolizione dello stabilimento esistente è vista come un’opportunità per riaffermare il valore del mare come bene comune. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lotta alla criminalità

La storia dello stabilimento Aneme e Core è stata segnata da abusi edilizi e legami con la criminalità organizzata. La sua trasformazione rappresenta quindi anche un segnale chiaro della lotta dell’amministrazione contro l’illegalità. Rendere questo tratto di costa accessibile al pubblico è una vittoria sia simbolica che pratica nella riqualificazione del territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il sostegno della comunità locale

La decisione del Comune è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, che da tempo chiedeva un intervento deciso per restituire alla collettività spazi prima controllati da interessi privati illegali. Il progetto mira non solo a migliorare l’aspetto fisico della costa ma anche a infondere nei cittadini un rinnovato senso di appartenenza e orgoglio per il proprio territorio.

Verso la rinascita della spiaggia

I lavori inizieranno nei prossimi giorni, segnando l’inizio di una nuova era per il litorale romano. Con questa operazione, Roma Capitale si propone come esempio positivo di come le risorse naturali possano essere restituite ai cittadini attraverso azioni concrete e lungimiranti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata