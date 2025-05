Ostia, in estate via libera all’intrattenimento notturno dal 2 giugno: il piano

La stagione estiva di Ostia sta per partire con un volto rinnovato e una visione più ambiziosa. Il mare di Roma, troppo spesso lasciato in una posizione di marginalità rispetto ad altri poli turistici, si prepara a diventare protagonista. Intrattenimento notturno, eventi culturali e una programmazione integrata tra pubblico e privato segnano l’inizio di un nuovo corso per il litorale capitolino. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Estate: intrattenimento notturno a Ostia, ma non solo

Uno dei nodi centrali, affrontato nei recenti incontri tra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale, è stato quello legato all'intrattenimento notturno. L'accordo raggiunto punta a semplificare le procedure burocratiche e consentire agli operatori di attivare i propri eventi già nei prossimi giorni, in tempo per il ponte del 2 giugno, considerato un banco di prova per l'intera stagione.

Il nuovo sistema prevede due canali autorizzativi distinti:

Dj set con meno di 200 persone: per questi eventi sarà sufficiente inviare la documentazione tramite il portale del dipartimento Cultura. Gli operatori dovranno dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie e potranno ricevere il via libera in tempi brevi.

Eventi con oltre 200 partecipanti: in questo caso, l’iter sarà più articolato. I gestori dovranno fornire informazioni dettagliate, soprattutto sul piano di sicurezza, che sarà essenziale per ottenere l’autorizzazione.

Si tratta di un passo importante verso una gestione più dinamica e responsabile del divertimento notturno, in grado di coniugare l’esigenza di vivacizzare il litorale con quella di garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Ostia, però, non si limiterà alla movida. Il rilancio del litorale passa anche per una programmazione culturale strutturata, capace di attrarre un pubblico più variegato e di offrire opportunità concrete a operatori e lavoratori dello spettacolo.

L’assessore Smeriglio: “Tre o quattro eventi significativi ad Ostia”

Zètema, in collaborazione con il Comune, sta ultimando l’allestimento delle spiagge libere di Ponente, che ospiteranno ogni giorno attività culturali e iniziative di intrattenimento. Le gare pubbliche per la gestione erano andate deserte, ma l’amministrazione ha deciso di non fermarsi, procedendo con un modello diretto di gestione per garantire comunque una presenza quotidiana di eventi gratuiti e aperti a tutti.

L’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, che ha seguito personalmente i tavoli di confronto con i balneari, ha confermato: “Siamo già partiti con l’iniziativa ‘Città Studio’ lo scorso 18 maggio, che ha registrato oltre 4mila presenze. È il segnale che la domanda c’è, ed è forte”. E aggiunge: “Stiamo lavorando per portare tre o quattro eventi significativi, con artisti di grande livello, da giugno a settembre. Ostia farà il botto”.

L’ambizione, oggi, va oltre l’organizzazione di qualche evento estivo. L’obiettivo dichiarato è trasformare Ostia in un brand turistico riconoscibile, capace di attrarre anche chi non vive a Roma. Per questo è in arrivo una campagna di comunicazione dedicata, pensata per rilanciare l’identità del mare romano in chiave contemporanea.

Un investimento sul piano culturale, certo, ma anche economico. Il rilancio del litorale è visto come uno strumento per generare lavoro, rimettere in moto l’economia locale e creare un’offerta turistica diversificata.





