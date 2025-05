Ostia, in programma l’8 giugno un evento dedicato alle figurine: i dettagli

Un evento diverso da tutti gli altri, un tuffo nella nostalgia ma anche uno sguardo al presente e al futuro del collezionismo. Domenica 8 giugno, Ostia ospita la “Giornata delle Figurine”, un incontro unico nel suo genere che porterà nel chiostro del X Municipio collezionisti, studiosi, appassionati di tutte le età e semplici curiosi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le figurine, un ricordo d’infanzia

L'iniziativa è nata dalla volontà di Stefano D'Aversa, ex calciatore – tra le sue esperienze, anche con il Lanerossi Vicenza al fianco di Paolo Rossi – e fortemente voluta da Davide Poggi, ideatore dell'evento, storico collezionista e fondatore, insieme a Luca Marziali, della pagina Facebook "Album Figurine DOC".

La giornata si aprirà alle 10:00 con il ritrovo dei partecipanti, seguito da un primo dibattito dal titolo “Il collezionismo nell’era dei social: generazioni a confronto”, in cui ci sarà spazio per esplorare come sia cambiato il modo di collezionare nel tempo. L’arrivo delle piattaforme online, i social, gli scambi digitali e l’uso delle community hanno trasformato profondamente un’abitudine che molti ricordano legata a scambi nel cortile della scuola o al bar sotto casa.

Dopo la pausa pranzo, alle 14:00, si terrà un secondo confronto: "La figurina e la sua valenza sociale, aggregativa e didattica", che toccherà temi culturali e simbolici di un oggetto apparentemente semplice, ma denso di significati. Alle 15:00, un momento speciale sarà dedicato alla memoria di Luca Marziali, collezionista appassionato scomparso di recente, già residente a Ostia prima di trasferirsi in Romagna, a cui la manifestazione è dedicata. Saranno presenti anche i suoi familiari.

Tra i partecipanti spicca Ezio Colella, docente di Avellino e uno dei nomi più noti del settore, insieme all’associazione “Figurine che passione”, che illustrerà il fenomeno da un punto di vista storico e sociale. Al centro della giornata, ovviamente, gli album Panini: campionati di Serie A, Mondiali, Europei. Ma non solo.

Figurine, non solo calciatori…

Chi visiterà l’evento potrà ammirare chicche da collezione che vanno oltre il calcio, come gli album dedicati a Sandokan, Pinocchio, Happy Days, o ai grandi classici dell’animazione giapponese: Daitarn 3, Jeeg Robot, Capitan Harlock, Candy Candy (nelle due versioni con copertina verde e blu). E poi i più recenti, molto richiesti tra i giovanissimi: Stitch, Dragon Ball, Pokémon.

Nel mondo delle figurine non esiste solo il piacere di collezionare. C’è anche un linguaggio condiviso, un modo di entrare in relazione. “Quando si inizia un album – racconta Poggi – la domanda che ci si fa è: ‘Riuscirò a finirlo?’ Un collezionista lo completa in poco tempo, sa dove cercare, conosce le persone giuste e i circuiti di scambio, anche online”.

Negli anni il gesto del “cercare la figurina mancante” è cambiato: dai mercatini si è passati alle piattaforme digitali, dai pacchetti comprati in edicola si è arrivati ai gruppi social e ai servizi ufficiali Panini per ordinare i numeri mancanti. Eppure, nonostante l’accessibilità cresciuta, il fascino della caccia alla figurina non è mai venuto meno.

“I giovani – spiega ancora Poggi – spesso collezionano anche le card, che vengono inserite in appositi raccoglitori. Altri preferiscono non incollare le figurine, lasciando l’album intatto, quasi come un oggetto da esposizione. È cambiata la forma, ma non il cuore della passione”.

