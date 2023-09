Ostia, in spiaggia spunta un cigno

(Adnkronos) – Un cigno sulla spiaggia di Ostia. In una giornata di fine estate, oggi 6 settembre sulla spiaggia del litorale romano sbarca un cigno. Dall'acqua limpida, ormai una costante per questo tratto del mare di Roma, il cigno si è 'accomodato' in spiaggia, circondato dalla curiosità dei bagnanti, soprattutto bambini, che si godono gli ultimi giorni di mare prima dell'inizio delle scuole. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

