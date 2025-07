Un malore improvviso, la corsa contro il tempo e la prontezza di spirito che ha fatto la differenza. È successo pochi giorni fa all’ufficio postale di via del Sommergibile a Ostia Lido, dove una cliente, la signora Adele, è stata colta da un arresto cardiaco proprio mentre si avvicinava allo sportello per svolgere alcune operazioni. Solo grazie al sangue freddo e alla preparazione di Debora Davenia, 46 anni, dipendente di Poste Italiane, e del collega Maurizio Rossicchi, guardia giurata in servizio, la vicenda si è conclusa senza conseguenze fatali.

“Ho messo in pratica ciò che ho imparato al corso di primo soccorso”

“Non ho fatto altro che applicare le tecniche apprese al corso di primo soccorso”, racconta con grande umiltà Debora, ancora scossa dall’accaduto. Era al fianco di una collega allo sportello quando ha notato la signora Adele, accompagnata dalla nipote, accasciarsi improvvisamente a terra. La scena, drammatica e rapidissima, ha subito fatto scattare l’allarme.

"Mentre la guardia giurata si accertava che la signora non respirasse più e iniziava le prime compressioni toraciche, io ho chiamato il 118 e ho cominciato la manovra di rianimazione", spiega la dipendente, che fa parte della squadra di emergenza interna dell'ufficio. "Avevo completato da poco l'aggiornamento del corso di primo soccorso e sapevo che ogni secondo era prezioso."

Cinque minuti che sembrano un’eternità

Il racconto di Debora fa rivivere quei momenti sospesi: “Sono stati solo cinque minuti, ma sembravano interminabili. Dopo il terzo ciclo di massaggio cardiaco, la signora ha ripreso a respirare e a parlare: ‘Dove sono? Cosa è successo?’. È stata una gioia indescrivibile vederla tornare cosciente.”

Poco dopo, è arrivato il medico curante allertato dalla nipote e successivamente i sanitari del 118. La signora Adele, fuori pericolo, è stata stabilizzata e trasportata all’ospedale Grassi di Ostia Lido per ulteriori accertamenti. Debora Davenia con il direttore dell’Ufficio postale

La gratitudine dei familiari

Claudio Molina, figlio della signora Adele, ha voluto esprimere pubblicamente la sua riconoscenza: "Con tutto il cuore, ringrazio la signora Debora e la guardia giurata per l'intervento tempestivo. Hanno salvato la vita di mia madre. Non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra riconoscenza: le dobbiamo tutto."

La prevenzione fa la differenza

L'episodio mette in luce l'importanza della formazione sul primo soccorso anche nei luoghi di lavoro. Poste Italiane, attraverso corsi specifici per le squadre di emergenza interne, fornisce strumenti pratici che, come in questo caso, possono risultare decisivi.

Debora sottolinea quanto questa preparazione le abbia dato la sicurezza per agire senza esitazioni: “Non è facile mantenere la lucidità in una situazione del genere, ma sapere cosa fare è fondamentale. A chiunque consiglio di imparare queste manovre: può fare la differenza tra la vita e la morte.”

Un gesto di umanità

Quello che per Debora e Maurizio è stato "solo dovere", per la comunità di Ostia è un gesto di straordinaria umanità e competenza. Un episodio che dimostra come la preparazione, il coraggio e la collaborazione possano salvare vite anche nei luoghi più comuni, come un ufficio postale in una mattina qualsiasi.

© Riproduzione riservata