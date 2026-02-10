Ostia, nasce il “Parco del Mare”: 48 ettari di verde, nuove dune e viabilità ripensata sul lungomare

Nove chilometri di percorsi pedonali, otto di piste ciclabili, quindici piazze-parco e oltre 94mila metri quadrati di spazi verdi: il “Parco del Mare” promette di riscrivere il volto del Lido di Roma, dal porto a piazzale Cristoforo Colombo, con cantieri e scelte già scandite da una tabella di marcia rigida, legata anche ai tempi dei finanziamenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un’infrastruttura paesaggistica per Ostia: 48 ettari e un lungomare più permeabile

Il progetto presentato al litorale dell'Università Roma Tre punta a superare l'idea del semplice rifacimento urbano, impostando il lungomare come "infrastruttura paesaggistica" capace di unire spazi naturali, percorsi di mobilità dolce e nuove piazze attrezzate. La dimensione è ampia: un parco costiero di circa 48 ettari, con interventi che includono nuove piantumazioni (2.000 alberi e 38mila arbusti indicati nelle schede divulgative) e un forte incremento delle aree verdi e dunali.

Fondi europei e risorse di Roma Capitale: quasi 54 milioni, con scadenze serrate

Sul piano finanziario, la cornice è altrettanto significativa: una quota di 24 milioni arriva da fondi europei convogliati tramite Regione Lazio, mentre Roma Capitale ha messo a bilancio ulteriori 30 milioni per completare l’operazione. Il nodo è la tempistica: per una parte delle risorse, la finestra operativa impone che entro giugno venga appaltata una quota molto elevata degli investimenti (il riferimento ricorrente è il 70%), condizione che rende la progettazione esecutiva e le procedure di gara il vero spartiacque dei prossimi mesi.

Dune ricostruite, depavimentazione e asfalto ridotto: più sicurezza e qualità urbana

Uno degli elementi centrali è la ricostruzione della duna marina e la depavimentazione di vaste superfici: gli atti illustrativi parlano di oltre 150mila metri quadrati restituiti a suolo permeabile, con riduzione dell'asfalto del 55%. Non è solo un tema ambientale: significa anche creare spazi sociali più fruibili, aree attrezzate, corridoi verdi e punti di sosta che cambiano la percezione della passeggiata. Sul fronte della sicurezza stradale, vengono indicati attraversamenti rialzati e l'introduzione della "zona 30" sulle nuove arterie del lungomare, con priorità a pedoni e ciclisti.

Viabilità ripensata: senso unico sul lungomare e deviazione su via delle Quinqueremi

Il riassetto del traffico è la parte più delicata e, in prospettiva, quella che inciderà di più sulla vita quotidiana di residenti e operatori. Nella porzione indicata fra piazzale Colombo e piazzale Mediterraneo viene previsto l’arretramento di una parte del lungomare e una carreggiata a senso unico verso la rotonda; la direzione opposta, verso il centro di Ostia, verrebbe spostata sulla parallela via delle Quinqueremi. È una scelta pensata per liberare il fronte mare e rendere più continuo il sistema dunale, riducendo l’effetto barriera e riorganizzando gli accessi agli stabilimenti balneari con una vista più aperta sul parco.

Hub intermodali, parcheggi di scambio e navette elettriche: la “porta” del Lido cambia

L’impostazione della mobilità non si limita a strade e sensi di marcia: sono previsti hub intermodali con parcheggi di scambio e navette elettriche a frequenza ravvicinata (nell’ordine di 5-10 minuti secondo le ipotesi presentate), con l’obiettivo di contenere l’ingresso di auto sul fronte mare nei periodi di maggiore affluenza. La regia del progetto presuppone che il visitatore lasci l’auto in aree dedicate e raggiunga gli stabilimenti con sistemi leggeri e ripetuti, riducendo congestione e ricerca di sosta “a ridosso” della spiaggia.

Il ponte sul Canale dei Pescatori e le perplessità: parcheggi, flussi e impatto reale

C’è però un punto considerato decisivo nel nuovo disegno: il ponte carrabile sul Canale dei Pescatori, indicato come snodo per rendere coerente il nuovo schema viario. Senza quell’opera, la tenuta complessiva dei flussi rischia di restare teorica. È qui che si innestano le osservazioni emerse nei tavoli di confronto: secondo comitati e rappresentanze locali, il numero dei parcheggi stimati (circa 2.800 nelle ricostruzioni circolate) potrebbe risultare sottodimensionato rispetto alle punte estive e ai grandi eventi, con ricadute su viabilità interna e quartieri limitrofi. Il confronto è destinato a proseguire anche perché la transizione, per funzionare, ha bisogno di regole chiare, controlli, segnaletica e una comunicazione costante con cittadini e imprese.

Regione e Campidoglio: tavolo permanente e partecipazione come garanzia di trasparenza

Sul piano politico-istituzionale, la Regione Lazio rivendica un ruolo di coordinamento e ascolto. Roberta Angelilli, assessore regionale allo Sviluppo economico, ha parlato di “visione ad ampio spettro” orientata a qualità della vita e rilancio economico-turistico, indicando la nascita di un tavolo permanente come strumento per un confronto continuo e trasparente. Accanto alla Regione, l’assessorato capitolino all’Urbanistica guidato da Maurizio Veloccia è chiamato a tradurre la visione in atti, gare e cantieri, con un cronoprogramma che porta al completamento complessivo entro il 2028 per la riqualificazione del tratto costiero interessato.