Ostia? Nemmeno per sogno | Tutti i romani amano questa spiaggia: è la migliore per distacco

Altro che Ostia, è solo questa la spiaggia che i romani amano davvero alla follia. Per loro è la migliore del Lazio.

Vogliono andare tutti qui perché è il posto in cui si trovano le acque più azzurre di tutta la regione e non solo. C’è anche molto altro.

Se state pensando a Santa Marinella e al castello di Santa Severa siete fuori strada. Non si tratta nemmeno di uno dei beach club esclusivi di Sabaudia e non ha nulla a che fare con Gaeta.

Ecco come si chiama e dove si trova la spiaggia in cui tutti i cittadini di Roma e dintorni vorrebbero trascorrere le loro giornate estive. Quando la scoprirete, resterete a bocca aperta.

Lazio, la spiaggia preferita dai romani

Il Lazio è associato da sempre alla scoperta di antichi resti dell’epoca dell’epoca romana, monumenti spettacolari, ville storiche, esposizione e mostre d’arte che attirano turisti da ogni parte del mondo. La regione però è anche ricca di bellezze naturalistiche come laghi, cascate, aree verdi e non solo. Anche le località balneari non mancano in questa splendida area, che sorge nel cuore del centro Italia.

Ci sono parecchie mete rinomate del Lazio, che valgono di certo una visita, se si vuole fare un tuffo tra acque cristalline e mare blu. Tra Sabaudia, Santa Marinella, Ostia, Gaeta, San Felice a Circeo, Capocotta, Bazzano, e la baia di Sperlonga, che da anni è riconosciuta bandiera blu, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tuttavia una spiaggia in particolare rappresenta la meta ideale per i romani. Scopriamo dove si trova e come si chiama la località balneare più amata dai locals.

La perla affacciata sul mare, più amata della regione

La località balneare in questione è la bellissima Ladispoli, qui la bellezza del mare e del paesaggio incantano qualsiasi visitatore ma c’è anche molto altro da vedere. A Ladispoli infatti, sorge la stupenda oasi faunistica di Palo che si estende per oltre 120 ettari. Inoltre è possibile visitare gli scavi archeologici di epoca etrusca, il Castello Odescalchi e Torre Flavia, l’edificio saraceno risalente al 1.500, eretto sulla spiaggia a difesa dell’antica città.

Insomma, Ladispoli è una vera perla affacciata sul Mar Tirreno e offre autentici scorci da cartolina uniti allo spettacolo della storia e dell’arte, che qui incontrano la bellezza della costa e delle acque più azzurre del Lazio. Il comune di Ladispoli dista da Roma appena 69 km ed è raggiungibile in 50 minuti d’auto dalla capitale.