Ostia, parte il progetto E-Lisir all’Asl Roma 3: un servizio dei medici a favore dei non udenti

Con il progetto si facilita l’accesso ai servizi sanitari per i non udenti, migliorando la comunicazione con medici e personale ospedaliero

L’Ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia è il primo presidio sanitario della Regione Lazio a dotarsi di E-lisir, un servizio innovativo di interpretariato in Lingua Italiana dei Segni (LIS) attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La novità rappresenta un traguardo importante per la sanità inclusiva e accessibile, facilitando l’accesso ai servizi sanitari per le persone con disabilità uditive e migliorando la comunicazione tra medici, personale ospedaliero e pazienti sordi o con ipoacusia marcata.

E-Lisir, come funziona

Il cuore del progetto E-lisir è un sistema di videochiamata tramite tablet e iPad, collegato a una rete centrale di interpreti professionisti della Lingua Italiana dei Segni (LIS). Grazie a un’App dedicata, l’utente non udente può comunicare in tempo reale con l’interprete LIS, il quale, a sua volta, dialoga con il personale sanitario in linguaggio verbale. In questo modo, il paziente sordo riesce a comprendere e interagire con il medico senza ostacoli comunicativi.

Il sistema è semplice e intuitivo:

Tablet e iPad dedicati sono presenti nelle aree chiave dell’ospedale, tra cui il Dipartimento di Emergenza, la Direzione Sanitaria, l’Accettazione e il Nucleo di Cure Primarie;

Connessione costante con la centrale di interpreti LIS per attivare videochiamate in tempo reale;

Sicurezza e riservatezza dei dati: il servizio garantisce la protezione dei dati sensibili del paziente, assicurando il rispetto della privacy;

Copertura oraria completa: il servizio è disponibile 24/7 al Grassi di Ostia e, in altri presidi della Asl Roma 3 (compresi quelli di Roma Lido e Fiumicino), è attivo dal lunedì al sabato negli orari di ricevimento pubblico.

Il contatto con l’interprete può essere attivato in caso di emergenza, accettazione ospedaliera o per l’accesso a specifici reparti, garantendo una comunicazione chiara, efficace e immediata. Attualmente, E-lisir è in fase di sperimentazione presso l’Ospedale Grassi di Ostia, ma il progetto prevede l’estensione del servizio anche ad altri presidi della Asl Roma 3, incluse le strutture sanitarie di Roma Lido e Fiumicino.

Le aree coperte da E-Lisir

Le aree coperte dal servizio includono:

Dipartimento di Emergenza e Accettazione ;

; Direzione Sanitaria ;

; Nucleo di Cure Primarie ;

; Centro Paraplegici Gennaro Di Rosa di Ostia ;

; Codice Rosa (reparto dedicato alla presa in carico delle vittime di violenza)

Negli altri presidi sanitari della Asl Roma 3, il servizio sarà operativo dal lunedì al sabato, negli orari di ricevimento pubblico, con esclusione delle giornate festive.

Secondo i dati statistici forniti dalla Direzione Generale della Asl Roma 3, solo nei Municipi X, XI e XII e nel comune di Fiumicino si contano circa 600 persone affette da sordità, ma il servizio sarà aperto anche ai non residenti. Durante il Giubileo, evento che vedrà un afflusso eccezionale di visitatori e pellegrini, l’accessibilità diventa ancora più cruciale.

La Direttrice Generale della Asl Roma 3, Francesca Milito, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Un passo in avanti importante per la nostra azienda sulla strada dell’integrazione e dell’inclusione sociale. Il progetto non si limita a garantire il diritto alla salute, ma si inserisce in un contesto di pari opportunità, eliminando le barriere tra cittadini sordi e accesso ai servizi sanitari”.

Un altro progetto della Regione Lazio a favore dell’inclusione

Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio della Regione Lazio verso l’inclusione. Il sistema E-lisir è già stato sperimentato con successo in altre strutture sanitarie della Capitale, come l’Ospedale Sant’Andrea e l’Istituto Spallanzani, e ora arriva anche alla Asl Roma 3, segnando un primato regionale per la diffusione di un modello operativo inclusivo.

Il progetto E-lisir nasce dalla collaborazione tra la Asl Roma 3 e Evoluzione L.I.S. Srl, una delle aziende leader nel settore dei servizi di interpretariato LIS. L’azienda ha messo a disposizione il proprio know-how e la propria esperienza per sviluppare un’applicazione user-friendly, facile da usare e in grado di garantire massima sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati sanitari.

Il presidente di Evoluzione L.I.S., Domenico Brocato, ha sottolineato la filosofia alla base di questa iniziativa, citando una frase simbolica di Nelson Mandela: “Parlare a un uomo nella sua lingua significa toccare il suo cuore”. Brocato ha spiegato come il progetto E-lisir rappresenti un passo decisivo verso l’abbattimento delle barriere di comunicazione tra la popolazione con disabilità uditive e i servizi sanitari pubblici. Con la Regione Lazio, Evoluzione L.I.S. ha già collaborato in passato per progetti di inclusione, ma con E-lisir si punta a creare una rete stabile e permanente di supporto alla disabilità uditiva.