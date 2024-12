Ostia Ponente, spaccia cocaina calandola con una corda dal terrazzo di casa: arrestato 20enne

Il ventenne è stato trovato in possesso di 97 involucri contenenti cocaina, per un totale di 22 grammi

Un comportamento anomalo su un terrazzo condominiale di Ostia Ponente (Roma Capitale) ha portato all‘arresto di un giovane ventenne, di origini brasiliane, già noto alle forze dell’ordine. Il caso si è svolto in una palazzina situata a poche centinaia di metri dalle storiche piazze di spaccio della località lidense, destando l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Ostia di Roma Capitale.

L’intervento dei Carabinieri

Gli agenti, insospettiti dai movimenti osservati sul terrazzo, hanno deciso di salire all’ultimo piano del condominio per effettuare un controllo. Hanno così scoperto il giovane intento a calare una corda, apparentemente utilizzata per trasportare oggetti dal terrazzo verso l’esterno. Al momento dell’intervento, il ventenne è stato trovato in possesso di 97 involucri contenenti cocaina, per un totale di 22 grammi, una dose di hashish e oltre 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arresto e le conseguenze legali

In accordo con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del giovane, trasferendolo presso la casa circondariale di Regina Coeli. Successivamente, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la sua permanenza in carcere.

Indagini in corso

Va precisato che, in questa fase del procedimento, il giovane si trova in stato di indagini preliminari e deve ritenersi innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriormente le circostanze e verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona.

Un fenomeno persistente

Questo episodio evidenzia ancora una volta la presenza di dinamiche di spaccio in alcune aree di Ostia Ponente. L’intervento delle forze dell’ordine conferma l’impegno costante nel contrastare il fenomeno, attraverso operazioni mirate e un monitoraggio attento del territorio.

Foto, immagine di repertorio*